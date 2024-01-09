高球／老虎伍茲與Nike結束27年合作關係 富比士估計已賺進155億
高球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在社群網站上宣布，與知名運動品牌Nike結束長達27年的合作關係，也結束了現代體育界史上最著名的代言合約之一。
記者陳品翔/綜合報導
老虎伍茲今天在社群媒體上，感謝這27年以來NIKE對他的支持。「27年前很幸運可以跟世界上最具代表性的品牌合作，也有許多充滿奇妙時刻的日子。NIKE的創辦人Phil Knight的熱情和視野，使得NIKE和NIKE GOLF得以開始展開合作，我想親自感謝他，很幸運能和NIKE團隊以及旗下的運動員攜手共進。」老虎伍茲說到。
老虎伍茲也提到，對於大家好奇他的下段旅程會是什麼？他則是語帶保留地表示，肯定還會有下個篇章，並與大家約好要在洛杉磯相見。根據美國知名商業雜誌《富比士》統計，伍茲自1996年起和NIKE合作，已經賺進約5億美元（約155億新台幣）。
Nike官方也發表聲明，宣布與伍茲終止合作，「已經27年了，我們有幸與老虎伍茲合作，他是史上最棒的運動員之一。我們和大家一起見證伍茲如何重新定義高爾夫球，他打破了所有運動的界線，寫下無數的紀錄、激勵全球任何世代的人，我們祝福伍茲未來一切順利。」
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