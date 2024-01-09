高球／老虎伍茲和Nike分道揚鑣　業界人士：因Nike正退出高球業務

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Nike也在Instagram上向伍茲告別，並稱「這是一場多麼棒的回合」，「Tiger，你挑戰了這項競賽、刻板印象、傳統和守舊的思維方式，你挑戰了整個高爾夫運動。你也向我們發起了挑戰，而最重要的是，你挑戰了你自己，我們對你的挑戰深表感謝。」
從1996年伍茲首次成為職業高球選手到他2019年再次贏得大師賽冠軍（這是他近11年來首次贏得大賽冠軍），Nike幾乎成了伍茲的代名詞。儘管性醜聞迫使佳得樂、AT&T等贊助商和他解約——這讓他損失了將近2000萬美元——但他與耐吉的關係依舊牢固。
1996年，耐吉推出了標誌性的「Hello World」廣告，以伍茲在大密爾瓦基公開賽上的職業首秀為主題，伍茲在新聞發布會上以一句「你好世界，嗯？」開始了新聞發表會。
2000年，伍茲與Nike簽訂了一份為期5年的代言合約，總價估計為8500萬美元，成為當時體育史上最昂貴的代言合約。而他沒有愧對這份天價合約的代言價值，其生涯總共贏得15場大滿貫，每一次取勝，他在星期天都穿上NIKE標誌性的紅色球衫，那道白色的勾勾永遠在他的胸前。伍茲生涯共取得82場美巡賽勝利，追平了Sam Snead的紀錄。
根據Q Score的調查，伍茲仍然是美國最知名的運動員之一，公眾的知名度是普通運動員的三倍。雖然大眾對他的正面評價比全盛時期有所下降，但體育賽事粉絲對他的正面評價，仍然高於普通運動員。
「為什麼Nike要與長期擔任該品牌代言人的伍茲分道揚鑣？」這是不少人心中的疑問，專門分析體育、娛樂產業贊助和廣告活動的公司Apex Marketing Group總裁 Eric Smallwood表示認為這代表Nike正在退出高球業務，「Nike曾經銷售帶有其標誌的高爾夫球和球桿，但這種情況結束了。雖然它仍然銷售高爾夫服裝和鞋類。」
Smallwood相信雙方的分手和伍茲生涯來到尾聲無關，「伍茲是高爾夫的代名詞，在他的人生難關和隨後的東山再起中，Nike一直陪伴著他。只要伍茲願意，他可以在PGA賽事中繼續打球。看看Nike與Michael Jordan合作多久了？而他已經有20多年沒有打球了。」
線上高爾夫服裝品牌J. Butler Golf的創始人Joshua Butler稱伍茲理解高爾夫界的商業格局正在改變，所以他提前和老夥伴結束合作關係，「Nike已經放棄經營高爾夫球產品。Tiger有巨大的機會去和其他品牌合作，許多高爾夫服裝公司正在以其它更好的選擇和不同的價格點進入到這個市場。」