數位帳戶手續費攻略！跨轉、提款資訊一次看　這些銀行無條件限制

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當然，「數位帳戶」優點隨時隨地辦、高利率、跨轉提免手續費，缺點是拿優惠常須達指定條件且有時間、金額限制等限制。至於安全性，數位帳戶與傳統帳戶相同受嚴謹保護，只要平時不亂點釣魚網站或告知他人帳務資訊，並養成定期改密碼的好習慣。
不過，為吸引民眾申辦「數位帳戶」，銀行、純網銀也會祭出各種優惠，包括高利活儲或活存、免手續費跨行轉帳及提款優惠次數、金融消費高現金回饋、換匯折扣、投資基金等。由於「數位帳戶」就是銀行業務數位化，每月包括繳卡費、電費、水費、房租房貸、網購轉帳、繳交房租、孝親費、日常朋友圈消費分帳等多在網銀或銀行App，因此，提供跨行轉帳免收手續費，當然就能省荷包，這也是為什麼國泰世華銀數位帳戶取消每月66次跨行轉帳手續費引發關注的原因。
由於跨行轉帳、跨行ATM提款因屬於跨行庫交易，財金中心會向銀行收取清算費用，銀行自然也會跟使用者收取跨行交易手續費。在沒有「數位帳戶」之下，一般情況民眾跨行轉帳，金額在500元以下每日有一次免手續費，500至1000元每次10元，1000元以上每次15元，若是自動櫃員機（ATM）跨行提款手續費每次5元。
至於目前銀行「數位帳戶」提供的跨行轉帳及提款手續費大致區分兩種，一種就是無門檻條件 ，開戶後就能持續享有優惠，一般來說，每月5次以上跨行轉帳免收手續費及每月5次以上跨行提款算是基本的，目前有銀行提供最高每月99次免手續費優惠。另一種就有門檻條件限制，常須完成指定任務或在一定時間內才享有優惠，最高跨行轉帳、提款每月100次免手續費優惠。
目前提供「無條件」跨行轉提款免手續費優惠，最大方向的是台灣銀行，數位帳戶提供網銀跨行轉帳，每月99次免手續費，當月未使用完畢之剩餘優惠次數不得累積或遞延至次月；實體ATM跨行轉帳、提款每月各10次免手續費。
郵局數位帳戶開戶即享每月跨行轉帳66次免手續費，達成指定條件加碼享跨行提款5次免手續費。將來銀行提供每月66次線上跨行轉帳、6次跨行提款、1次跨行存款免手續費。LINE Bnak從今年起行動銀行跨行轉帳免手續費優惠次數，從每月88次調整為每月30次，ATM跨行提款免手續費優惠次數維持每月5次。
華南銀行也提供台幣SnY數位帳戶，每月跨提跨轉共30次免費，包括使用ATM自動櫃員機，以台幣數位帳戶跨行提款，每月前10筆免收手續費，第11筆起每筆手續費以新台幣5元計收；華南銀行＋App、SnY App或個人網路銀行，以台幣SnY數位帳戶單筆跨行轉帳，且金額為新台幣200萬以下者，每月前20筆免收手續費，第21筆起每筆手續費以新台幣5元計收。
滙豐銀行One能戶，每月30次免費國內跨行提款、轉帳手續費優惠，國外匯入款免手續費；環球Visa金融卡享9種指定貨幣海外ATM提款免手續費。新光銀行OU帳戶，若無金融卡跨行轉帳，每月免手續費最高20次；有金融卡跨行提領每月免手續費5次，跨行轉帳每月免手續費最高5次。
彰化銀行e財寶數位存款帳戶，每月跨行轉帳免手續費20次、跨行提款免手續費20次。合庫銀行全新客戶開立數位存款帳戶，每月提供跨行轉帳免手續費16次、跨行提款免手續費 8次，自開戶日起享6個月每月有24次免費跨行轉帳提款。
另外，渣打銀行「心幸福」數位帳戶則是新資金金額達指定門檻，次月跨行提款轉帳最高達100次手續費減免優惠，每日手續費減免優惠次數最高為15次。
至於國泰世華銀行數位帳戶持有者，原本使用國泰世華CUBE App或CUBE網銀跨行轉帳，每月享66次免手續費優惠，但現在改為原用戶且為CUBE卡卡友，只要使用CUBE App繳費，次月使用CUBE App跨轉即享5次免手續費優惠，而年輕用戶，持有國泰世華台幣帳戶且於1998年1月1日後出生者，每月6日起可於CUBE App中領取台幣跨轉優惠券，再使用CUBE App或CUBE網銀跨行轉帳，即可享每月10次免手續費優惠。