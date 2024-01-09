指國民黨淪國外AV入口網站 洪申翰：最大在野黨不用這麼LOW
國民黨今（9）日召開國際記者會，公布民進黨立委羅致政最新影片截圖，對此立委洪申翰受訪被問及此事，表示可以比較藍綠今日在做什麼，賴蕭配召開國際記者會談論國家大政願景方向，希望爭取更多國際認同，反觀國民黨每天都在講AV網站的事情，變成國外AV入口網站，格局一比便知差距非常大，喊話藍營「台灣最大在野黨不用這麼LOW。」
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨今日召開國際記者會，公布羅致政最新影片截圖。對此洪申翰表示，可以比較一下看看賴競總在做什麼？侯康配在做什麼？賴蕭配今天召開國際記者會，談論接下來國家大政與願景，希望爭取更多國際認同。
洪申翰說，反觀國民黨看起來變成國外AV入口網站，每天都在講AV網站上的事情格局一比便知差距非常大，喊話藍營「最大在野黨不用這麼LOW。」
而對於侯友宜造勢時模擬總統宣誓引發熱議，洪申翰說，所有人第一時間聽到看法就是，是否因選情不樂觀，先自辦一個假的過過乾癮，尊重侯康配的動作，「但是不是真的想勝選想瘋了？」
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