嘉南藥理大學張紘瑋獲全國學生美術比賽優等獎

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全國學生美術比賽由教育部與國立臺灣藝術教育館共同辦理，是全國學生所注目的美術競賽之一，許多學生一整年的準備就是為了呈現一個最佳作的來參加這個比賽，嘉南藥理大學張紘瑋雖非美術專班出生，思維與眾不同，又不善於溝通，但擁有超然的美感，連續二年獲得優秀成績，顯示張紘瑋在美術方面天賦異稟的能力及後天努力的甜美成果。
張紘瑋擁有與眾不同的思考邏輯與行為模式，不善表達，情緒令人難以捉摸，但細膩、敏感的紘瑋，透過繪畫，呈現安靜而專注的神情，用著與一般人不同角度看世界，每張畫作都呈現他獨特的奇幻風格，描述出他難以被人了解的內心世界。
進入嘉藥資管系就後，張紘瑋開始嘗試利用所學資訊方面技術進行不同類型創作，目前已有五組自己創作的LINE貼圖上線販售，也將自己畫作做成馬克杯、吸水陶瓷杯墊、滑鼠墊、拼圖、抱枕及T恤等各式文創週邊，並透過在AI軟體，也完成了今年得獎作品的專屬主題曲。
一路帶領著張紘瑋的資管系老師張峻彬表示，面對不同特質及個性學生，採取因材施教方式授課，嘉藥資管系在課程規劃上分三大方向：雲端健康資訊管理、電子商務應用及數位內容應用，其中數位內容應用的課程，著重在休閒、文創、企業多媒體數位設計與行銷，就很適合像是張紘瑋這類有文創能力的學生，未來也將持續鼓勵紘瑋將自己所學資訊專業與美術創作結合，在資訊領域走出屬於自己的一片天。