複製竹科經驗！清大、陽明交大都到高雄設分部　培育半導體AI人才

嘉南藥理大學張紘瑋獲全國學生美術比賽優等獎

▲喜歡畫畫的張紘瑋將自己作品做成電腦周邊，讓更多人了解到他的作品（圖／嘉南藥理大學提供）
▲喜歡畫畫的張紘瑋將自己作品做成電腦周邊，讓更多人了解到他的作品（圖／嘉南藥理大學提供）

記者張振興/台南報導

嘉南藥理大學資管系二年級度自閉特殊生張紘瑋，從小就喜歡畫畫，繼去年在全國學生美術比賽獲得水墨畫類大專非美術科系甲等(全國第三)後，今年再度以「鳥集鱗萃的凝視」作品獲得西畫類大專非美術科系優等(全國第二)，連續二年獲得優秀成績。

我是廣告 請繼續往下閱讀

全國學生美術比賽由教育部與國立臺灣藝術教育館共同辦理，是全國學生所注目的美術競賽之一，許多學生一整年的準備就是為了呈現一個最佳作的來參加這個比賽，嘉南藥理大學張紘瑋雖非美術專班出生，思維與眾不同，又不善於溝通，但擁有超然的美感，連續二年獲得優秀成績，顯示張紘瑋在美術方面天賦異稟的能力及後天努力的甜美成果。


張紘瑋擁有與眾不同的思考邏輯與行為模式，不善表達，情緒令人難以捉摸，但細膩、敏感的紘瑋，透過繪畫，呈現安靜而專注的神情，用著與一般人不同角度看世界，每張畫作都呈現他獨特的奇幻風格，描述出他難以被人了解的內心世界。


進入嘉藥資管系就後，張紘瑋開始嘗試利用所學資訊方面技術進行不同類型創作，目前已有五組自己創作的LINE貼圖上線販售，也將自己畫作做成馬克杯、吸水陶瓷杯墊、滑鼠墊、拼圖、抱枕及T恤等各式文創週邊，並透過在AI軟體，也完成了今年得獎作品的專屬主題曲。

▲嘉藥資管系老師張峻彬一路陪伴張紘瑋將文創作品資訊化，在資訊領域走出屬於自己的一片天（圖／嘉南藥理大學提供）
▲嘉藥資管系老師張峻彬一路陪伴張紘瑋將文創作品資訊化，在資訊領域走出屬於自己的一片天（圖／嘉南藥理大學提供）
一路帶領著張紘瑋的資管系老師張峻彬表示，面對不同特質及個性學生，採取因材施教方式授課，嘉藥資管系在課程規劃上分三大方向：雲端健康資訊管理、電子商務應用及數位內容應用，其中數位內容應用的課程，著重在休閒、文創、企業多媒體數位設計與行銷，就很適合像是張紘瑋這類有文創能力的學生，未來也將持續鼓勵紘瑋將自己所學資訊專業與美術創作結合，在資訊領域走出屬於自己的一片天。

指國民黨淪國外AV入口網站　洪申翰：最大在野黨不用這麼LOW

孫燕姿妹遭砲轟巨嬰！驚曝「錢給的夠到位」　還想要一個道歉

台南首度引進創育教育機構

嘉藥幼保系德國線上觀光烹飪賽勇奪4金2銀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選