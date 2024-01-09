特企／懷舊復古像素風《像素三國志》打造三國新戰場！

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遊戲中有很多新穎的戰鬥單位設定，如武將、軍師、佳人、戰車、戰鼓等；雖然戰鬥中只能容納5種單位一起上陣，但透過各種單位的靈活組合，玩家也能搭配出多種不同的戰術陣容，並利用各種堆疊培育來提升作戰能力，再加上武庫系統的各種能力延伸，以應付亂世中各種戰鬥。
在隊伍中，玩家自身擁有多種主動技能，可以設定出招順序，還能透過裝備神器獲得額外的主被動技能，而且穿著裝備也能獲得額外的屬性加成。武將和軍師都擁有豐富技能，在戰鬥中負責近戰攻擊和策略運用，作為主力輸出。而戰車戰鼓在戰鬥中則可以輔助或擊殺敵人，分擔隊友所受的傷害。佳人雖不上陣，但她們的素質和技能也會加成在玩家角色身上。玩家角色與各戰鬥單位培育是相輔相成的，收集解鎖的各種屬性可以互相疊加，從而進行更有效的整體成長。
多元玩法 享受遊戲
玩家不只可以輕鬆放置推進遊戲，獲得成長資源外，在線上也能進行各種活動和副本戰鬥。遊戲內提供了跨服連線，結義、師徒、好友和聯盟等互動玩法，讓玩家可以在遊戲中互動交友無界限。此外攻城略地體驗三國亂世爭戰也是遊戲中一大特色，攻佔城池奪取更多成長資源來壯大自己，還有大規模跨服千人PVP攻城戰等熱血征戰玩法。不僅於此，遊戲在開服之後還會陸續增加更多有趣的玩法，就等玩家加入一起探索！
開服好禮 福利不斷
官方也邀請了多名熱門KOL加入互動，並為玩家們帶來眾多免費好禮。活動期間，玩家只要在他們的社交平台進行互動，就有機會獲得「復古紅白機」！感興趣的玩家不妨立即下載，還有美豔的遊戲推薦官香菱和吳夢夢陪玩家一同遊玩！
活動時間：2024年01月09日～2024年1月23日
活動方式：在每個KOL的Facebook/YouTube帳號相關帖子評論互動
遊戲推薦官：香菱、吳夢夢 參與KOL：平民百姓、球球、啵緹Boty、凱琪、依渟、小惡魔子瑜、皮皮17baby
活動福利：每位KOL各自抽取一台復古紅白機，共計十台。
官方還為玩家準備多項活動福利，現在開始參與新服盛典的八天登錄活動，軍師張角和荀攸以及佳人小喬輕鬆拿，完成新服盛典任務也能獲得大量資源，還能兌換佳人貂蟬，助力玩家開服戰力茁壯成長，佳人相伴！
更多遊戲活動請鎖定粉絲專業最新訊息，現在參與官方Facebook粉絲團相關活動，還有機率領取大量My Card點數跟 FC紅白機！讓你再次回味童年的快樂！快快加入這個紛亂的三國世界，享受千人PVP團戰的熱血與酣暢淋漓吧！
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