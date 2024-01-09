海巡隊員倒垃圾弄丟婚戒急求援 淡水清潔隊翻遍垃圾堆幫找回
一名海巡署第二海巡隊隊員日前在倒垃圾時，不慎連同把結婚的金戒指一起倒入垃圾車內，事後回到辦公室後才發現婚戒遺失，緊急請求清潔隊幫忙尋找，在新北市環保局淡水區清潔隊的隊長、領班及該路線的垃圾車司機協助下，總算在垃圾堆裡順利找到，讓失主鬆一口氣，感謝清潔隊員忍著惡臭熱心幫忙。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環保局長程大維表示，清潔隊工作本來就是個熱心助人，具有服務性質的工作，並不是只有單純收運垃圾、資源回收、環境整理而已，而是個有溫度、服務大眾的辛苦工作，感謝清潔隊能協助失主尋回具有愛的回憶金戒指，在寒冷冬天實在是件暖心之舉。
淡水清潔隊隊長劉明媚表示，5日下午接獲消息求援電話後，先請失主到垃圾場稍作等待，並請領班張進義協助，待垃圾車循線結束收運後，與垃圾車司機陪著失主一起到垃圾場尋找金戒指；在當日垃圾車收運結束返回場區後，隊員隨即升起車斗將垃圾車內的垃圾排出，眾人在散落一地的髒亂垃圾中，將垃圾袋一一劃破翻找金戒指，最後終於尋回具有紀念意義的結婚金戒指，讓失主鬆了口氣。
新北市政府環保局提醒，春節將近，民眾在除舊布新過程要排出垃圾前，請務必仔細檢查確認，是否有現金、金飾等貴重物品，夾帶或遺落在垃圾或回收物內，如果不幸發現有遺失物丟於垃圾車或資源回收內時，也請第一時間撥打電話給所在區域的清潔隊，清潔隊會立刻協助尋找。