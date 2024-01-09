選戰倒數 趙少康喊話郭台銘快表態：你要做英雄、梟雄還是狗熊？
2024總統大選倒數，有自稱郭台銘粉絲代表的人士表態力挺民眾黨總統候選人柯文哲。國民黨副總統候選人趙少康今（9）被日問到跟郭台銘是否有聯繫上，他說，有中間人在聯繫，郭台銘還是要自己表態，任何後援會不能真正代表郭台銘，趙少康也喊話郭台銘快出來，「你到底要做英雄、做梟雄、做狗熊，就在這幾天，歷史會給你定位」。
記者余祥／台北報導
媒體詢問，外傳侯趙配勝選，閣揆會找台中市長盧秀燕，趙少康說，現在都還沒當選，怎麼會討論行政院長是誰？不過他跟國民黨總統候選人侯友宜都宣布過，當選後會邀請柯文哲、郭台銘一起討論內閣人士，包括行政院正副院長都可討論，那時再來討論，優秀的人、跨黨派都會考慮。
此外，侯康配昨日在台中造勢時模擬宣示正副總統宣誓，遭網友譏「選總統想瘋了」。趙少康說，他們當然想選總統，不想選總統來幹嘛？趙少康也笑說，沒有瘋，但迫切希望能當選，當選不是為個人，是為國家、網友、年輕人將來有和平環境與繁榮環境。
至於有醫師批評柯文哲態度反覆無常，不適合當領導人，趙少康說，柯文哲個性很特別，也許就是這種特別吸引一些支持者，柯文哲不是一般人，當8年台北市長，換了113個局處首長，用人不穩定。柯文哲雖然不適合當國家領導人，但可以在聯合政府裡有一定貢獻，為聯合政府效力、出一份力，人盡其才。