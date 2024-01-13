金世正曾窮到領補助過活！拒用信用卡靠「9本存摺理財術」翻身
27歲韓國女星金世正以歌手身分出道，因演出《社內相親》爆紅。在劇中她家並不富裕，長大後為了減輕父母的壓力，努力工作還債，而現實生活中金世正家境也與角色有些相似，理財方面，她靠著「9個存摺存摺理財術」以及不使用信用卡，改善家中經濟。
記者薛羽彤／綜合報導
金世正曾在訪談中提到她小時候父母離婚，媽媽一個人帶著她與弟弟長大，當時貧困到需要靠領政府補助才能過活。體諒媽媽的辛苦，金世正很早就出來工作，2016年金世正透過女團選秀節目《Produce 101》以第二名成績出道，由練習生成為正式藝人。
因為從小過過苦生活，金世正對於理財也不馬虎，她身上有9個存摺，分為消費、稅金、存款、孝順母親等，每當有收入時，便會把金錢按照不同的比例存入帳戶。此外，她看過身邊親友不少人成為「卡奴」，因此她決定不使用信用卡，避免讓自己過度消費。其次金世正也會隨時詢問銀行行員，了解最新的匯率資訊，透過相關理財產品的規劃，讓她存款慢慢增加，藉此幫助家裡經濟，成功擺脫貧困。
對於金世正的理財方式，理財專家盧燕俐表示「9本存摺理財法，是一種很聰明的理財方法，可以針對每個類別先規劃預算，到了月中就能知道每個類別是不是有超過原先的開銷速度，進一步加以控管。這個方法很傳統，但是也簡單好用。」
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