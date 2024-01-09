許智傑批假學歷騙選民應退選　鍾易仲：2016年舊聞、已重新進修

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立委許智傑表示，UNVA於1998年成立，2008年後被ACICs（Accrediting Council for Independent Colleges and Schools）撤銷認證、2011年被維吉尼亞州高等教育委員會（SCHEV）認證為非認可機構，可見這家大學並非正規認可的大學，甚至有文憑工廠的疑慮。2011年7月28日遭美國國土安全部調查，美國移民和海關執法局（ICE）即暫停批准UNVA的SEVP（學生和交流訪客資訊系統），並要求學生提供上課證明才可以繼續維持簽證，反則就要取消簽證7天內得出境。2013年7月16日，維吉尼亞州高等教育部取締了北維大學的運營執照，並強迫學校關閉。關閉後又在南達科他州的蘇瀑另起爐灶，南達科他州政府發現，該地址沒有建物，顯然是一間空殼大學。
議員林智鴻則指出，根據華盛頓郵報2011年8月23日，其中一任校長David Lee，被爆料他豪宅中有性奴隸而辭職，網路上還有許多疑似性虐待的照片傳出，被外界質疑這所大學是否真的是在辦學。其他外媒2011年也有報導，UNVA的2400名學生中有90%學生來自印度，連印度人力資源和發展部長卡皮爾•西巴爾（Kapil Sibal）都曾說，sham US colleges（指UNVA）是一所假大學。
議員陳慧文則秀出鍾紹和及鍾易仲臉書截圖，鍾易仲有自稱的證明文件，但文件上沒有鍾易仲姓名、學校名稱等資訊，也並非政府官方的證明文件，完全無法證明鍾易仲的學歷是否為真；更誇張是鍾紹和還曾在臉書上自己栽培兒子到碩士畢業，實情是該大學為亞洲和印度許多富商權貴二代洗學歷的所在。。
議員張漢忠也表示，鍾易仲2016年立委及2018議員選舉公報，都有刊登此學歷，但這次選舉因為過去一年的學倫爭議，鍾易仲就不敢申報此學歷，顯見其心虛。
許智傑說，鍾易仲在父親鍾紹和的栽培下，使用該學歷參加2016立委、2018議員選舉，其中2016立委選舉以該虛假學歷詐得選舉補助款176萬餘元，2018年以該學歷詐得選舉補助90餘萬元，以及當選議員後四年薪水上千萬元，明天將到選委會舉發鍾易仲將假學歷刊登選舉公報違反選罷法，也會就騙取議員薪水部分，向地檢署告發鍾某涉嫌侵占公款。
對此，鍾易仲則指出，這是他2016年和邱議瑩競選立委時的舊聞，許智傑可能殺紅了眼，把BB彈當核彈，令人只能搖頭以對。
鍾易仲表示，他求學過程比較坎坷，當年出國求學非他所願，甚至以叛逆來表達對自己政二代身分的不滿。當時確實沒有慎選學校，但入學後認真求學，以大學直升取得碩士學位，只是後來才知道該校學歷並沒有被國內所承認。
更慘的是，他回國後不久，該校就退場了，害他成為沒有母校的人。為此他回國後重新進修，取得國內大學碩士學歷；鍾易仲表示，他確實不如許智傑台大學歷顯赫，然而做事能力不在學歷高低，他對過往求學過程毫無隱瞞，也視為珍貴的人生歷練。
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