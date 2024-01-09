漢翔稱新式初教機2033年換裝 國防部：籌獲方式還未定
由於空軍現役T-34C初級教練機服役近40年，軍方預期全壽期管理將於2033年（民國122年）陸續屆期除役，漢翔公司昨日發布說帖，宣布已完成第一階段設計，可於自研自製專案啟動後開始二階段細部設計，預計民國117年首飛、120年量產，符合空軍122年換裝需求。不過，空軍今（9）日表示，目前仍在評估最適合方案，如何籌獲還未達到決定時間。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日例行記者會上，媒體詢問漢翔稱新式初教機117年首飛、122年可換裝，初教機換裝節點是否如漢翔所說？空軍司令部計畫處長何振翔少將表示，空軍T-34C初教機預計在122年至124年起陸續屆期除役，未來新式初教機籌獲方式，決定時間未到，相關預算有在規劃，針對新式初教機籌獲方案會依機隊介壽期程、訓練需求、國內外商情、整體資源優先順序規劃，會綜合評析研擬最適合方案。
國防部戰規司副司長曹定明少將補充，國防部對國防自主原則向來採支持態度，國機國造並不是只有單向才符合國防自主，軍方同時多案進行中，持續沒有中斷。他強調，預算有限，如何有效利用國防資源是重要課題，目前現階段以國防部角度來看仍是以高教機為主，目前高教機持續交機，如何如期交機及後勤維保與機隊管理，列為優先選項，會將預算做最好運用。
至於初教機的接替機種，曹定明表示，國防部會詳細評估，是採自製、國際合作生產，或是以租賃方式，會選擇對空軍最有利的方案執行。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。