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龍年前後醞釀安靜離職！2024「5星座」上榜了　雙子付出不成正比

▲命理專家小孟老師也點名「5星座」，將在龍年過年後，容易出現「安靜離職」的症狀。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲命理專家小孟老師也點名「5星座」，將在龍年過年後，容易出現「安靜離職」的症狀。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

記者潘毅／綜合報導

近年來各國掀起一陣「安靜離職」風潮，意旨在員工在工作中「抽離」，做好基本工作，不會投入額外的情感和心力，「不多做、不加班、不向上」。對此，命理專家小孟老師也點名「5星座」，將在龍年過年後，容易出現「安靜離職」的症狀。

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📍過年前後職場上最容易「安靜離職」的星座

TOP 5雙魚座
雙魚座的職場關係，不論對工作本身、人際關係，還是日常生活都會注滿熱情，希望把每件事情做到最好。但是本身卻也會對職場工作情況，有很多的想像，希望職場關係能始終保持得很好，甚至是更好。當上司與員工關係出現不平衡的時候，那麼內心的不滿就會開始醞釀了。尤其是要犧牲本身身心健康及生活品質的時候，雙魚座就會開始讓自己與工作「抽離」，因為做自己最實在。

TOP 4雙子座
雙子座職場的學習力十分強，大部份都可以在短時間內學會，而且是個效率極好的星座，很懂得在適當場合，做出適當表現，大多數能靠自己的實力，在職場上佔有一席地位。因此雙子座會比較要求雙向溝通，付出多少，就希望有多少的回饋，畢竟自己的能力很受重用，可不希望自己被當廉價勞工來對待，所以當薪資問題談不攏，那麼領多少錢，做多少事，而安靜離職是可能的手法。

TOP 3水瓶座
水瓶座的職場分析能力很強，懂得如何在職場上找出自己的定位，並好好的生存下來。因此當水瓶座發現目前的情勢，對自己不利的時候，尤其是主要常要求多做事、加班不給薪、又喜歡找喳，那麼水瓶座就展現自己的獨特性格，逼得上級出面來談合，要不然就是擺出應付的心態，畢竟上司不懂員工的心，那又何必要員工「生死相許」呢？凡事有做就好。

▲雖然剛面試上的外商公司薪資條件相當優渥，不過原PO卻憂心頻繁換工作在未來的履歷上會觀感不佳。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲近年來各國掀起一陣「安靜離職」風潮，意旨在員工在工作中「抽離」，做好基本工作，「不多做、不加班、不向上」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）


TOP 2巨蟹座
巨蟹座在職場上的抗壓力是很強的，而且善於解決疑難雜症，領悟力高，對新知感應敏銳，可說是職場上的萬用工具人，什麼事情都可以處理得好。但是如果上級能力不被巨解座認可，那麼巨蟹座就不會這麼用心了，通常就是主管說什麼，巨蟹座有做就好，而把事情到完美，不再是巨蟹的選項。畢竟巨蟹座也是聰明人，若遇到能力不佳的主管，只可能是「真的離職」，或是「安靜離職」。

TOP 1射手座
射手座的人熱情洋溢，對生活充滿火熱的激情，加上性格開朗，思想活躍，同時又不忘放眼世界。雖然在工作上還是很勤奮，但是相比之下，更願意把心思放在自己想要的事情上，因此生活習慣喜歡著重在工作以外的事。像是旅遊、爬山、露營、放鬆自己的這類事情上。工作時只把事情做好就好，因為真正想要的，是在工作之外的自己，更有義意的人生，而不是被綁在工作裡的自己。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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