期末考逼讀書！國中生被唸到火大、持刀恐嚇母　少輔會不開案挨批

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王瀚陽說，少年觸法照理來說應該是司法判決後的一條龍服務，為何演變成是多頭馬車的輔導制度？主要是因為「少年事件處理法」修法過後，改為「行政輔導先行，以司法為後盾」，明顯缺乏配套措施。
王瀚陽提到，行政輔導先行後，司法卻未及時介入便產生漏洞，一方面曝險少年定義過於侷限，導致黑幫不在少輔會輔導範圍內；另一方面少輔會只收曝險少年個案，導致案量太低失去功能，改制後卻脫離與校園接軌。試問，當校園「老大級」學生面臨少保官沒空，少輔會也不來，單靠專輔老師肉搏戰能贏嗎？
國教盟青年部代表、東吳大學法律系學生李雨函表示，現今校園權力地位已轉變成為，非行少年>家長>老師>守本分學生，這些非行少年課餘時間多半參與在宮廟或幫派活動，即使曾接受感化教育，仍難以擺脫群體影響，若要治本，應協助這些非行少年儘早脫離宮廟生活、徹底離開黑幫勢力影響範圍方為正辦。
台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧以新北市為例，每名少年調查保護官平均每年要處理14件調查案、75件保護管束案，還不包括假日生活輔導、安置輔導、感化教育等業務，人力過於吃緊；據統計，少年犯進入矯正學校的再犯率居高不下，以誠正中學為例，安置1年的再犯率55.35%、安置2年66.39%、安置3年更高達80%，且36.58%再次被收押。
張淑慧表示，各縣市均設有少年輔導委員會，全國有253名少輔員和督導，但有高達36.6%不開案，平均每人的在案數僅1.2人，先前曾發生國中生不滿媽媽提醒期末考將至、要求他讀書，孩子被唸到火大，竟持水果刀威脅媽媽「不要逼他唸書」，媽媽求助少輔會後，竟被列為家暴案，少輔會不開案處理，但家庭暴力防治中心幾乎都在輔導被害人，媽媽有開案，但孩子卻無人輔導，「今天孩子會拿水果刀恐嚇媽媽，明天會不會拿水果刀到學校」。
她建議，建議提供更多的人力及資源給少年保護業務；提供輔助人力，讓社工師、心理師在法院協助保護官執行保護管束；讓調保分流，發展專責保護官，結合跨網絡資源協助司法少年。少輔應擴大輔導類型與範圍，及早啟動社區、少年輔導機制，降低再犯率。
中正大學犯罪防治系教授林明傑建議，應比照家暴、性侵害事件的處理方式，建立少年再犯評估量表，分低、中、高再犯風險，給予不同的輔導作法。
中央警察大學行政警察學系教授許福生說，越來越多幫派利用通訊軟體、虛擬貨幣等工具，興起更多的犯罪樣態，如電信詐欺、網路賭博等，加強家庭與學校教育，仍是防制少年加入黑幫的最佳解方，並建議在《組織犯罪防制條例》加入科技偵查法制；另外，可向日本借鏡，將「少年犯罪嚴懲化」與「考量被害人觀點」的修法方向當作參考。
國教盟呼籲主管機關應切實檢討非行少年輔導機制成效不彰問題，才能修補少年保護漏洞，和黑幫搶人，「避免今日的非行少年，成為明日的成人罪犯。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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