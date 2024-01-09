7-11年貨來了！「禮盒99元」挑戰市場最低 超萌IP造型、花瓣果盤
搶攻年節商機，7-11年菜率先登場外，即起還有超萌造型禮盒登場，其中消費不限金額，可以單筆加價購精緻特色禮盒，最低99元起至399元挑戰市場低價，羅金莎巧克力、格力高Pocky禮盒、紅帽子個人化禮盒、天地合補葡萄糖胺6入、喜年來蛋捲等年節夯品，送禮或自用皆宜；還有每年超夯的造型IP零食桶，精選禮盒一次看。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11年菜加年節禮盒陸續登場，禮盒自1月10日起限時6天購買指定春節禮盒2件79折。還有1月17日起至2月5日，門市消費不限金額可單筆加價購精緻特色禮盒，最低99元起至399元共四個價位，挑戰市場低價，網羅金莎巧克力（99元）、格力高Pocky禮盒（199元）、紅帽子個人化禮盒（299元）、天地合補葡萄糖胺6入、喜年來蛋捲等年節（399元）夯品，送禮或自用皆宜。
此外，推薦幾款IP必買禮盒，包括「布丁狗龍年歡樂桶」（售價599元）布丁狗龍年授權設計，17公分搪膠存錢筒，存錢筒設計可收藏又好玩；Hello Kitty旺來軟糖龍年存錢筒（售價499元），恐龍裝造型的KITTY超級可愛，元寶造型軟糖，象徵發財錢母，有生財旺財、財源滾滾的意象。
還有卡娜赫拉綜合堅果龍年拍拍燈（售價599元）恐龍造型的卡娜赫拉拍拍燈，陪伴每個夜晚。綜合堅果輕烘焙鎖住營養，春節送禮、收禮都開心；美樂蒂旋轉花瓣糖果盤（售價399元）7-11春節獨家開花糖果禮盒，旋轉花蕊，花瓣就會驚喜開合。一盤多用，糖果吃完也是精美收納盒。
全家即起至1月23日前，線上渠道「全家行動購」推出超級年貨節活動，蒐羅超過1500項商品，提供消費者豐富的年節採購選擇，舉凡年菜、禮盒、乾貨、年節水果等，皆可於全家行動購一指下單購買、配送到店便利取貨，成為消費者過年神助攻，另再加碼下單登記就送免運券，滿額再抽8888元開運金好康，給消費者滿滿回饋。
年節禮盒首推《陳耀訓．麵包埠》全新鉅獻「鳳凰酥」，專為春節送禮打造，融合鳳梨酥與蛋黃酥的豐富口味，1/5早上10點起於「全+1商城」及「全家行動購」獨家限量開賣，一盒10入優惠價550元，預估再創搶購風潮。