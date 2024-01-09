特企／索尼國際化妝品攜手國際獅子會　為全國血庫點燃希望之光

活動當日，新北市議員劉美芳及立委參選人張智倫親自蒞臨各區現場參與，為活動注入了更多的力量與意義。劉美芳議員強調，作為地方代表，參與這樣的公益活動是她應盡的責任，並表示將持續關注社區健康議題。立委參選人張智倫則表示，這是一個民眾展現社會責任的良好機會，呼籲更多市民一同參與這樣有益身心的公益事業。他們的積極參與不僅讓活動更加豐富多彩，更彰顯了地方領袖對於公益事業的重視。
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活動現場充滿歡樂與溫馨氛圍，不僅有專業醫護團隊為每位捐血者提供細心照顧，還有索尼國際化妝品公司提供的「比臉大」牛排作為感謝贈品，將捐血者的辛勞轉化為美味的回饋，為這場公益盛事增添了一份溫馨感。
捐贈的血液，多半用在延續病人生命的緊急狀況，例如生產時大量出血的產婦、嚴重營養不良或貧血的人、患有血液和骨髓疾病者，或災難事故傷者等，而有些血液可能會製成血液產品，供醫療研究。各區域和國家都需要有品質安全和足量的血液，才能確保人民有一定的安全醫療品質。
捐血除了是一份對社會的奉獻，更是一種對自己健康的投資。捐血有助於促進血液循環，減少血液黏稠度，有助於預防心血管疾病的發生。同時，捐血還可以幫助減輕體內的鐵負擔，促進鐵的代謝，對預防鐵中毒和一些與鐵相關的疾病有著積極的作用。此外，定期捐血還有助於激發骨髓的再生，使血液保持新鮮和健康。
捐血一袋不僅能救人一命，根據美國紅十字會的說法，捐一次血可挽救多達三個生命，且捐血除了能救人之外，對自己也有下列好處：
1.降低心臟病（Heart disease）的風險：研究發現，捐血能降低總膽固醇和壞膽固醇（LDL），並降低血壓，進而預防心血管疾病。
2.免費健康檢查：為了確保捐血的品質和捐血者的健康，捐血中心都會替捐血者做基本的健康檢查，包含血壓、體溫、血紅素（Hemoglobin），有無 B 肝、C 肝，或人類免疫缺乏病毒（HIV，或稱愛滋病毒）等。
索尼國際化妝品公司董事長何詠允表示，捐血不僅是一份奉獻，更是一種愛心的傳遞，他感謝每一位捐血者的參與，共同為社會帶來正能量。
我愛你真愛地球人基金會創辦人高淑華則強調，這場活動不僅是捐血，更是一場愛的盛宴，她期待透過這樣的活動擴大對捐血的認知，鼓勵更多人參與。
國際獅子會秀朗分會鄭雅倩會長表示，感謝索尼國際與地球人基金的慷慨合作，共同呼籲社會大眾參與，成就這場公益盛事。她表示，這次活動不僅提升了全台灣的捐血意識，更讓社會各界感受到了愛心的傳遞，為血庫注入了新的活力。
活動成功舉辦，不僅為全台灣的血庫帶來了一股強大的支持，更讓社會大眾深刻體會到愛的力量。索尼國際化妝品與我愛你真愛地球人基金承諾，將繼續舉辦更多類似的公益活動，凝聚更多人的愛心，共同建構一個充滿溫暖與關懷的社會。