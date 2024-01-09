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特企／索尼國際化妝品攜手國際獅子會　為全國血庫點燃希望之光

▲索尼國際化妝品公司董事長何詠允與我愛你真愛地球人基金會創辦人高淑華攜手合作，共同發起「愛心捐血‧送比臉大牛排」公益活動。（圖／品牌提供）
▲索尼國際化妝品公司董事長何詠允與我愛你真愛地球人基金會創辦人高淑華攜手合作，共同發起「愛心捐血‧送比臉大牛排」公益活動。（圖／品牌提供）

本報訊

回顧112年12月31日這個特別的日子，索尼國際化妝品公司董事長何詠允與我愛你真愛地球人基金會創辦人高淑華攜手合作，共同發起「愛心捐血‧送比臉大牛排」公益活動。此活動得到國際獅子會秀朗分會鄭雅倩會長的全力支持，共同點燃人們心中的愛，總共捐血1000袋，突破了捐血中心的最高紀錄，為全國缺血的血庫點燃了希望之光。

活動當日，新北市議員劉美芳及立委參選人張智倫親自蒞臨各區現場參與，為活動注入了更多的力量與意義。劉美芳議員強調，作為地方代表，參與這樣的公益活動是她應盡的責任，並表示將持續關注社區健康議題。立委參選人張智倫則表示，這是一個民眾展現社會責任的良好機會，呼籲更多市民一同參與這樣有益身心的公益事業。他們的積極參與不僅讓活動更加豐富多彩，更彰顯了地方領袖對於公益事業的重視。

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各區捐血站湧入絡繹不絕的民眾，抱持著無私奉獻的偉大愛心，踴躍參與捐血的行列。索尼國際化妝品公司董事長何詠允與地球人基金會創辦人高淑華親自蒞臨各區捐血站現場，與捐血者互動，感謝他們的熱心參與，並分享愛心的力量。

活動現場充滿歡樂與溫馨氛圍，不僅有專業醫護團隊為每位捐血者提供細心照顧，還有索尼國際化妝品公司提供的「比臉大」牛排作為感謝贈品，將捐血者的辛勞轉化為美味的回饋，為這場公益盛事增添了一份溫馨感。

捐贈的血液，多半用在延續病人生命的緊急狀況，例如生產時大量出血的產婦、嚴重營養不良或貧血的人、患有血液和骨髓疾病者，或災難事故傷者等，而有些血液可能會製成血液產品，供醫療研究。各區域和國家都需要有品質安全和足量的血液，才能確保人民有一定的安全醫療品質。

捐血除了是一份對社會的奉獻，更是一種對自己健康的投資。捐血有助於促進血液循環，減少血液黏稠度，有助於預防心血管疾病的發生。同時，捐血還可以幫助減輕體內的鐵負擔，促進鐵的代謝，對預防鐵中毒和一些與鐵相關的疾病有著積極的作用。此外，定期捐血還有助於激發骨髓的再生，使血液保持新鮮和健康。

捐血一袋不僅能救人一命，根據美國紅十字會的說法，捐一次血可挽救多達三個生命，且捐血除了能救人之外，對自己也有下列好處：

1.降低心臟病（Heart disease）的風險：研究發現，捐血能降低總膽固醇和壞膽固醇（LDL），並降低血壓，進而預防心血管疾病。

2.免費健康檢查：為了確保捐血的品質和捐血者的健康，捐血中心都會替捐血者做基本的健康檢查，包含血壓、體溫、血紅素（Hemoglobin），有無 B 肝、C 肝，或人類免疫缺乏病毒（HIV，或稱愛滋病毒）等。

索尼國際化妝品公司董事長何詠允表示，捐血不僅是一份奉獻，更是一種愛心的傳遞，他感謝每一位捐血者的參與，共同為社會帶來正能量。

我愛你真愛地球人基金會創辦人高淑華則強調，這場活動不僅是捐血，更是一場愛的盛宴，她期待透過這樣的活動擴大對捐血的認知，鼓勵更多人參與。

國際獅子會秀朗分會鄭雅倩會長表示，感謝索尼國際與地球人基金的慷慨合作，共同呼籲社會大眾參與，成就這場公益盛事。她表示，這次活動不僅提升了全台灣的捐血意識，更讓社會各界感受到了愛心的傳遞，為血庫注入了新的活力。

活動成功舉辦，不僅為全台灣的血庫帶來了一股強大的支持，更讓社會大眾深刻體會到愛的力量。索尼國際化妝品與我愛你真愛地球人基金承諾，將繼續舉辦更多類似的公益活動，凝聚更多人的愛心，共同建構一個充滿溫暖與關懷的社會。

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