多名越南知名歌手來台！歡樂活動在台中　全台新住民逾百萬

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吳局長說明，盧市長十分重視新住民事務，目前台中市約有6.3萬名新住民人口，為全市社會、經濟及文化等面向帶來多元風貌，市府十分重視新住民權益，全面推動各項移民輔導措施，協助新住民適應在地生活，新住民如有相關需求，也可提出建議，市府將提供相關協助。他也感謝台灣新移民協會創會長麥玉珍及現任理事長黎玉娟籌辦這麼有意義的活動，讓新住民朋友見到家鄉著名歌手、舞蹈，更讓市民有機會聆聽越南歌曲，提升對東南亞文化的認識。
台灣新移民協會創會長麥玉珍指出，隨著全球化的發展，國際交流愈來愈頻繁，跨國婚姻、來台的新住民日益趨多，根據內政部統計，台灣新住民和新二代人口已經超過100萬人，未來將是支撐台灣、豐富多元族群文化的重要力量，今日藉由音樂及各式演出，一解新住民的思鄉之情，也讓市民對於新住民文化有更多的瞭解與認識，一同感受多元文化融合的美麗。
台中市民政局說明，市府重視新住民權益與多元文化，持續推動新住民照顧輔導措施，包括開設生活適應輔導班、新住民單一服務諮詢窗口、新住民職能前導班，也設置婦女及新住民培力中心及30個新住民社區服務據點等，協助新住民適應在地生活。此外，為促進多元文化交流，台中市新住民藝文中心每年也會舉辦移民節慶祝活動，各局處辦理各國文化節慶活動，努力打造「我是台中人」、「台中就是我的家」的多元共融城市。
本次活動除了邀請7位在台的越南歌手、舞者及魔術師前來演出，還有越南最受歡迎歌手Leon Vu、Quỳnh Trang及Khưu Huy Vũ 跨海來台演唱，另本土演員林佩君也到場獻唱，現場更設置20個文化交流攤位，讓民眾盡情體驗；包括立法委員莊競程、市議員羅廷瑋、民政局長吳世瑋、北區區長陳宗祈、北區戶所秘書胡凌基、台灣新移民協會創會長麥玉珍、理事長黎玉娟、台中市新住民團體聯合會理事長謝凉等均到場；市議員黃健豪、李中、林霈涵也派員共襄盛舉。