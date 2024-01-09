玄彬、孫藝真偷捐1.5億！非粉絲都被暖到：比炫耀豪宅的人帥多了
韓星玄彬、孫藝真因拍攝《愛的迫降》確認彼此就是對的人，他們在2022年3月結婚互許終生，目前育有1子，家庭生活幸福甜蜜，深獲大眾喜愛。2人為了幫助弱勢家庭，在新的一年捐了1億5000萬韓元（約台幣386萬元）給首爾峨山醫院，愛心不落人後，網友對此表示：「長得漂亮又帥，還專挑好事做，沒有可以討厭的地方！」
記者陳雅蘭／綜合報導
玄彬跟孫藝真2018年首度合作電影《極智對決》，當時2人不來電，直到2019年2度合作電視劇《愛的迫降》後擦出愛火，2021年被《DIspatch》拍到打高爾夫球約會，他們才承認戀情，並在2022年3月舉辦婚禮，兒子同年11月出生，一家三口雖然低調，但一舉一動仍受到關注，頻頻被放大報導。
玄彬、孫藝真在2024新的一年透過首爾峨山醫院捐了1億5000萬韓元幫助兒童、未婚媽媽，支援他們工作以及撫養孩子的基金，孫藝真表示：「在大家都很辛苦和困難的時候，希望幫助比任何時候都迫切的孩子們。」希望小小心意可以成為他們的聖誕禮物。
事實上，玄彬、孫藝真已不是第一次捐款，孫藝真曾透過福利機構捐1億幫助低收入戶，玄彬也曾捐了2億幫助火災受災戶重建家園，2人暖舉感動網友，紛紛表示：「從新年開始，這對夫婦就很溫馨」、「比炫耀豪宅和衣物的人帥多了」、「長得漂亮又帥，還專挑好事做，沒有可以討厭的地方」、「心地善良的善男信女夫婦啊」。
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