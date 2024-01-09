網路轉賣開價2800元！龍年套幣仍有2方式可買　歷年身價最高是它

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雖然今年是金龍年，在12生肖中算是重量級生肖，但央行今年並沒有增加發行量，去年一樣維持限量9萬套，即便網購4.5萬套已銷售一空，央行目前沒打算增量發行。預購沒搶到的人，還有兩方式可以買到，一個就是等1月11日預購逾期未繳款的額度釋出，不然就是等1月22日直接到台銀分行臨櫃購買。
也由於今年龍年生肖套幣網購就銷售一空，孔太太郵幣社接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，央行生肖套幣增值性高不高，要看買氣，今年又剛好是龍年，加上預購銷售一空，應該有增值空間，只是會漲多少？還很難預估，還要看臨櫃銷售的情況，若天氣好買氣應該就會好，若市面上買不到，當然增值空間就變大。不過，目前網賣上已看到有人預購轉售開價2800元，比原價1900元，貴了快5成。
錢幣業者透露，這幾年因陸客不來，加上景氣不好，錢幣市場其實很低迷，以生肖套幣來說，目前身價最高可能還是82年發行的第一輪雞年生肖套幣，當時每套500元，市場行情一套最高曾漲到萬元，目前行情大概在3000元左右，主要這套比較稀有，發行量少，其他一輪的龍年套幣也還不錯。
至於收藏一輪12套生肖套幣，要賣價格會不會比較好？錢幣業者說，並不會，還是要看大家的喜愛度。目前網拍也有看到有人在銷售第一輪雞年套幣，售價開出5千元，亦有人銷售整套12生肖套幣，開價1萬8500元。