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網路轉賣開價2800元！龍年套幣仍有2方式可買　歷年身價最高是它

▲央行龍年套幣網路開賣已銷售一空，錢幣業者預期有漲價空間，網路上也已有人預購轉賣開價2800元，比原價貴了900元、快5成。（圖／記者顏真真攝）
▲央行龍年套幣網路開賣已銷售一空，錢幣業者預期有漲價空間，網路上也已有人預購轉賣開價2800元，比原價貴了900元、快5成。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

相隔12年再發行中央銀行龍年套幣，網路預購開放半天，4.5萬套就銷售一空，搶手程度可見一般，連央行都說，這應該是史上頭一次，目前沒打算增量發行，沒買到的人可能要等1月11日凌晨零時，看有沒有逾期未繳款釋出，或是1月22日直接到台灣銀行臨櫃購買。錢幣業者也看好今年龍年套幣，估計會有漲價空間，網路上也已有人預購轉賣開價2800元， 比原價高出快5成。至於歷年央行發行的生肖套幣，第一輪民國82年發行的雞年，當時一套500元，曾漲到萬元，目前身價約在3000多元，現在網路有人開價5000元要賣。

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迎接金龍年到來，央行第3輪生肖紀念套幣系列的第8套「甲辰龍年生肖紀念套幣」今年採網路及臨櫃的「雙軌」銷售，合計限量發行9萬套，1月8日上午10時已先開放網路預購，結果不到1小時網站就卡住，之後恢復正常，不到半天就銷售一空，連央行都沒想到這麼搶手。

雖然今年是金龍年，在12生肖中算是重量級生肖，但央行今年並沒有增加發行量，去年一樣維持限量9萬套，即便網購4.5萬套已銷售一空，央行目前沒打算增量發行。預購沒搶到的人，還有兩方式可以買到，一個就是等1月11日預購逾期未繳款的額度釋出，不然就是等1月22日直接到台銀分行臨櫃購買。

也由於今年龍年生肖套幣網購就銷售一空，孔太太郵幣社接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，央行生肖套幣增值性高不高，要看買氣，今年又剛好是龍年，加上預購銷售一空，應該有增值空間，只是會漲多少？還很難預估，還要看臨櫃銷售的情況，若天氣好買氣應該就會好，若市面上買不到，當然增值空間就變大。不過，目前網賣上已看到有人預購轉售開價2800元，比原價1900元，貴了快5成。

錢幣業者透露，這幾年因陸客不來，加上景氣不好，錢幣市場其實很低迷，以生肖套幣來說，目前身價最高可能還是82年發行的第一輪雞年生肖套幣，當時每套500元，市場行情一套最高曾漲到萬元，目前行情大概在3000元左右，主要這套比較稀有，發行量少，其他一輪的龍年套幣也還不錯。

至於收藏一輪12套生肖套幣，要賣價格會不會比較好？錢幣業者說，並不會，還是要看大家的喜愛度。目前網拍也有看到有人在銷售第一輪雞年套幣，售價開出5千元，亦有人銷售整套12生肖套幣，開價1萬8500元。

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