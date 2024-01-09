賴品妤控廖先翔家族莊園和魚池竊佔國有地　再爆找里長發抹黑文宣

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賴品妤指出，民眾調閱監視器畫面後發現，竟然是該里的蕭姓國民黨籍里長、廖先翔的重要樁腳，向社區警衛謊稱「要投遞選舉公報」所以才獲准進入社區；但最可怕的是，該里長並沒有投遞選舉公報，而是投遞廖先翔的負面文宣；怒批這就是非常明確假借執行公務之名，散布意圖使人不當選的謠言。
林秉宥說到，上週到地檢署針對「廖家豪華莊園」等案進行告發，當時廖依舊扯謊「並沒有侵占國有地，其他違規使用已排除；但是該莊園已經國有財產署認證確實有占用國有地並已提出告訴，分別為至今仍存在的水池以及依然未拆除完畢的建物本體，痛批代表廖先翔長達兩個月「未占用」的說詞全是謊言。
顏蔚慈也說到，從11月初被週刊揭露至今，侯友宜市府不斷包庇廖先翔，但實際只處了6萬元罰鍰；但依據《區域計畫法》，必須在一個月內恢復原狀，侯市府根本成為了廖先翔的競選總部。
記者會最後賴品妤則說到，廖先翔對記者會內容的回應勢必會避重就輕、並意圖轉移焦點，迴避他本身就是侵占國有地共犯的事實，呼籲廖先翔應兌現承諾速退選，否則就是言而無信。
對此，廖先翔回應指出，面對家人違規的態度他始終如一，有違規就請家人儘速改善，被誤會的部分也會予以澄清；水池經地政事務所鑑界測量後，確認為航照圖的偏差，建築物的部分也已經拆除了。
廖先翔並提到，至於民眾的個資，都是民眾參加他們辦的活動自主留下的，回應抹黑的文宣，選區內的民眾家裡起碼都收到賴品妤5份以上的抹黑文宣，強調每個人自己心中都有一把尺，不是先講先贏。
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