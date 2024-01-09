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賴品妤控廖先翔家族莊園和魚池竊佔國有地　再爆找里長發抹黑文宣

▲立法委員賴品妤(中)與新北市議員林秉宥(左)、顏蔚慈(右)召開記者會控訴廖先翔家族莊園和魚池竊佔國有地，再爆找里長發抹黑文宣。（圖 ／立委賴品妤競選總部提供）
▲立法委員賴品妤(中)與新北市議員林秉宥(左)、顏蔚慈(右)召開記者會控訴廖先翔家族莊園和魚池竊佔國有地，再爆找里長發抹黑文宣。（圖 ／立委賴品妤競選總部提供）

記者吳嘉億／新北報導

立法委員賴品妤今（9）日於競選總部再度召開記者會，揭露對手、國民黨新北市立委第12選區立委候選人廖先翔找藍營的樁腳里長，以「投遞選舉公報為由」，進入汐止的封閉性社區發放抹黑的負面文宣，強調這就是明確假借執行公務之名，散布意圖使人不當選的謠言；陪同招開記者會的新北市議員林秉宥、顏蔚慈也呼應，廖先翔家族800坪的莊園，被國有財產署認證竊占國有地並已提出告訴，要求廖先翔應兌現承諾速退選，否則就是言而無信。對此，廖先翔則是強調面對家人違規的態度始終如一，該拆的已拆，至於文宣則是雙方都有，不是先講就先贏。

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▲立法委員賴品妤(中)與新北市議員林秉宥(左)、顏蔚慈(右)召開記者會控訴廖先翔家族莊園和魚池竊佔國有地，再爆找里長發抹黑文宣。（圖 ／立委賴品妤競選總部提供）
▲立法委員賴品妤(中)與新北市議員林秉宥(左)、顏蔚慈(右)召開記者會控訴廖先翔家族莊園和魚池竊佔國有地，再爆找里長發抹黑文宣。（圖 ／立委賴品妤競選總部提供）
賴品妤表示，有許多民眾收到了大量挾帶廖先翔負面文宣的郵寄信件，收件人直接貼上名字、地址等；他們不知道廖先翔是如何取得這些個資的，這些負面攻擊以及個資外洩行為，讓民眾感到非常焦慮及恐懼。

賴品妤指出，民眾調閱監視器畫面後發現，竟然是該里的蕭姓國民黨籍里長、廖先翔的重要樁腳，向社區警衛謊稱「要投遞選舉公報」所以才獲准進入社區；但最可怕的是，該里長並沒有投遞選舉公報，而是投遞廖先翔的負面文宣；怒批這就是非常明確假借執行公務之名，散布意圖使人不當選的謠言。

林秉宥說到，上週到地檢署針對「廖家豪華莊園」等案進行告發，當時廖依舊扯謊「並沒有侵占國有地，其他違規使用已排除；但是該莊園已經國有財產署認證確實有占用國有地並已提出告訴，分別為至今仍存在的水池以及依然未拆除完畢的建物本體，痛批代表廖先翔長達兩個月「未占用」的說詞全是謊言。

顏蔚慈也說到，從11月初被週刊揭露至今，侯友宜市府不斷包庇廖先翔，但實際只處了6萬元罰鍰；但依據《區域計畫法》，必須在一個月內恢復原狀，侯市府根本成為了廖先翔的競選總部。

記者會最後賴品妤則說到，廖先翔對記者會內容的回應勢必會避重就輕、並意圖轉移焦點，迴避他本身就是侵占國有地共犯的事實，呼籲廖先翔應兌現承諾速退選，否則就是言而無信。

對此，廖先翔回應指出，面對家人違規的態度他始終如一，有違規就請家人儘速改善，被誤會的部分也會予以澄清；水池經地政事務所鑑界測量後，確認為航照圖的偏差，建築物的部分也已經拆除了。

廖先翔並提到，至於民眾的個資，都是民眾參加他們辦的活動自主留下的，回應抹黑的文宣，選區內的民眾家裡起碼都收到賴品妤5份以上的抹黑文宣，強調每個人自己心中都有一把尺，不是先講先贏。

▲廖先翔回應家人違規的建築物已經拆除。（圖 ／新北市議員廖先翔提供）
▲廖先翔回應家人違規的建築物已經拆除。（圖 ／新北市議員廖先翔提供）

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