籲羅致政「公布背上有沒有痣」 林為洲：影片深偽成這樣很不簡單
民進黨立委遭影射自拍性愛影片，話題餘波盪漾，羅致政否認是影中人，指影片遭深偽，並送調查局鑑定，並強調是中國介選，但調查局則說，依偵查不公開為由不公佈。國民黨立委林為洲今（9日）表示，片中男主角背後有一顆痣，如果羅致政不想公開影片檢驗報告，那就公布自己背後有沒有痣，「深偽要做到連平常看不到的身體特徵都做得一樣，那也很厲害。」
記者何哲欣／台北報導
林為洲也說，根據《偵查不公開作業辦法》第8條，「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要」；「對於媒體查證、報導或網路社群傳述之內容與事實不符，影響被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人之名譽、隱私等重大權益或影響案件之偵查，認有澄清之必要。」
林為洲說，事涉中國是否介入台灣選舉，影響國家安全，調查局不能用「偵查不公開」理由拒絕公布。國民黨團首席副書記長李德維也說，不公布結果，能證實是中國介選嗎？當事人不公布調查結果，這是政治手法及惡意影響，他認為悶不吭聲就是默認。
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