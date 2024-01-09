超大咖天后驚現五月天演唱會取經！阿信嚇一跳：不用練團嗎

《怪奇物語5》開拍　19歲「片酬王」米莉芭比布朗收入上看3億

▲《怪奇物語》班底官宣第5季開拍，19歲「片酬王」米莉芭比布朗（前排左一）收入上看3億。（圖／Netflix提供）
▲《怪奇物語》班底官宣第5季開拍，19歲「片酬王」米莉芭比布朗（前排左一）收入上看3億。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠／綜合報導

Netflix熱門影集《怪奇物語5》已經進入製作階段，主要演員與製作團隊回歸。年僅19歲的女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）片酬奪冠，實際數字未知，不過有鑑於她與Netflix合作的電影《天才少女福爾摩斯2》，已經入帳1千萬美元（約台幣3.1億元），相信《怪奇物語5》只會多不會少。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲米莉芭比布朗想在《怪奇物語》領便當。（圖／Netflix）
▲米莉芭比布朗從《怪奇物語》在影壇發光。（圖／Netflix提供）
片酬亞軍由90年代影壇女神薇諾娜瑞德（Winona Ryder）拿下，她在劇中飾演男主角「威爾」的媽媽，從第1季片酬80萬美元計算，身價大漲10倍，到了第5季有900萬美元入袋。「威爾」既是女主角Eleven的好朋友，也對Eleven的男朋友「麥克」有祕密感情，演「威爾」的諾亞施納普（Noah Schnapp）、演「麥克」的芬恩伍法德（Finn Wolfhard）皆以700萬美元，躋身片酬排行榜第3名。

▲薇諾娜瑞德身價翻了10倍不止。（圖／翻攝《怪奇物語》IG）
▲薇諾娜瑞德身價翻了10倍不止。（圖／翻攝《怪奇物語》IG）
驚悚劇情影集《怪奇物語》以看似平凡的美國中西部小鎮為背景，向風靡整個世代的80年代經典致敬。在印地安納州的霍金斯，一個小男孩「威爾」憑空消失，和他感情很好的死黨們和他的家人竭力尋找答案，卻捲入一連串影響重大且極度危險的事件中。小鎮平凡無奇的表面下，竟暗藏離奇的超自然謎團，以及最高機密的政府實驗，甚至還有一個危險的通道，能連接至強大的邪惡世界。朋友之間的情誼將遭受考驗，許多人的生活也將從此受到影響，因為他們的發現將永遠改變霍金斯，甚至整個世界。

▲芬恩伍法德（左）、米莉芭比布朗的感情線是這一季關注的焦點。（圖／Netflix提供）
▲芬恩伍法德（左）、諾亞施納普（中）片酬排名第3名。（圖／Netflix提供）
達菲兄弟創作的《怪奇物語》於2016年7月推出，迅速成為Netflix數一數二的高人氣影集，單單第4季就在全球斬獲超過1億4070萬次觀看。本劇根植於1980年代懷舊風，每一季都讓80年代的流行文化物件再次翻紅，包括艾哥鬆餅和新可樂，近期的例子則是為凱特布希的〈跑上山坡〉一曲注入新生命，使得這首歌在Spotify的串流量飆升，於問世38年後首次打入告示牌百大熱播歌曲Top 10。

這部影集也在世界各地勇奪超過70個獎項，包含數座艾美獎以及美國演員工會獎的最佳戲劇類影集整體演出獎。全球各地的《怪奇物語》粉絲也將劇中威爾失蹤的11月6日當作「怪奇物語日」慶祝，在這特別的日子裡分享他們對於怪奇物語世界的喜愛。

《怪奇物語5》被視為《怪奇物語》系列的最終季，但仍有其他項目正在籌備當中，包含在倫敦西區上演的《Stranger Things: The First Shadow》以及動畫衍生影集。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

與亨利卡維爾搶007　米莉芭比布朗：該拍女版龐德

《怪奇物語4》被爆雷　米莉芭比布朗求「領便當」：殺我

金球獎／《奧本海默》最大贏家橫掃5獎　席尼墨菲封帝強攻奧斯卡

金球獎紅毯／瑪格羅比化身粉紅芭比　泰勒絲綠色亮片裝性感又優雅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選