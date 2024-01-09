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換股價格爭議！與智冠再隔空交火　網銀聲請定暫時狀態處分

▲網銀國際針對智冠公司股權交換一案，認為疑似有將榮剛價格高估51%以及其他違法之疑慮，為確保股東權益，已經於9日聲請定暫時狀態處分。（圖／網銀提供）
▲網銀國際針對智冠公司股權交換一案，認為疑似有將榮剛價格高估51%以及其他違法之疑慮，為確保股東權益，已經於9日聲請定暫時狀態處分。（圖／網銀提供）

記者許家禎／台北報導

智冠與榮剛換股案引發不少爭議，其中大股東網銀國際認為此舉有損股東權益。網銀國際今（9）日PO文指出，智冠公司股權交換一案，因股權交換價格定價標準有所偏差，疑似有將榮剛價格高估51%以及其他違法之疑慮，網銀為確保智冠股東權益不受損害，已經於今日聲請定暫時狀態處分。

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智冠與榮剛於去（2023）年12月21日達成股權交換協議，1股智冠換發2.2股榮剛，預計交易完成後，智冠將持有榮剛10.44%股份，而榮剛將持有智冠18.32%股份，網銀國際認為以股價計算，這是場「新台幣53億元換32億元」的交易，認為此舉有損股東權益，喊話主管機關必須嚴查。

針對換股比例爭議，智冠5日發出聲明表示，換股案是基於公司(1)金融科技(2)數位廣告(3)數位遊戲等三大事業群的營業範疇，與榮剛公司所屬台鋼集團進行策略聯盟，後續將與其網通類企業、休閒健康類企業進行數位金融服務合作，並精準投放廣告、提升營運效能，以及共同開發球類與健身等數位遊戲，是為公司開展新藍海佈局。

至於股份交換案之價格，智冠指出，排除連續不正常上漲因素，採取合理均價為基礎，且經過專家評價認為公司每股交換榮剛公司2.2股合理；此外，公司林獨董身為財務金融博士，更是依其專業親自演算且在審計委員會、董事會上肯認換股合理性，強調公司權益並未受損害，公司董事長、董事及獨立董事無任何違背職務之行為。

不過，網銀國際翻出智冠公開說明書，認為股權交換價格定價標準有所偏差，疑似有將榮剛價格高估51%以及其他違法之疑慮。網銀在官方臉書上PO文，以「揭露智冠罔顧股東權益，將榮剛高估51%」為題發文如下：

《智冠公司公開說明書，第156、157頁》

智冠的價格合理性意見書，就智冠的合理價格，對EV/Sales、EV/EBITDA、P/B及P/E等四個項目均列入，加總均分之後計算出每股129.71的合理價值。

《智冠公司公開說明書，第159、160頁》

但榮剛的部分，如以相同標準計算出的合理價值為41.37，卻刻意的忽略了EV/EBITDA、P/B兩個權值較低的項目，只拿兩個權值較高的EV/Sales、P/E，來均分計算出62.48，將榮剛價值高估了51%。

網銀指出，智冠董事會為了王俊博個人私權，不惜將全體股東權益擺一旁，讓價格合理性有爭議的案件強行通過，並沒有善盡善良管理人職責。也奉勸智冠勿再以購買廣告之手法為此私權案製造錯假資訊，網銀身為智冠股東之一，必須要提醒智冠公司，如用公司經費幫個人進行私權爭奪，除了再度損害股東權益外，也恐有涉及背信之虞。


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