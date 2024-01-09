NBA／勇士、湖人本季掙扎、蹣跚 誰能走更遠？聖堂射手給答案
美國職籃本賽季開打至今，兩支人氣球隊洛杉磯湖人、金州勇士目前戰績皆不佳，分別以18勝19敗、17勝19敗名列西區第10及第11，也讓不少支持的球迷感到失望。如今曾在效力湖人時期拿到冠軍戒指的Danny Green，也接受美國節目訪問，訪問提及湖人與勇士哪隊可以在本賽季走得更遠，Danny Green認為相較於勇士，他自己更看好湖人。
記者陳品翔／綜合報導
「如果湖人隊能夠保持健康的話，我可能會更相信他們。我覺得勇士需要另一塊拼圖，或者是說他們應該要更成熟一些，其中的一些球員得成長起來。Trayce Jackson-Davis在他的菜鳥賽季表現得很好，Jonathan Kuminga打得也不錯，他們還在找節奏、找到好的化學反應，還在力拼獲得教練的信任。Moses Moody表現出色，只是出場時間不固定。但是現在，我更看好湖人隊能走更遠。」Danny Green說到。
至於主持人問到LeBron James先前受訪曾表示，Bronny現在可以為湖人打球了，Danny Green怎麼看待這段訪問，他則是認為那只是LeBron以爸爸的身分說話而已。
「那只是他在以爸爸的身份說話而已。Bronny是一個很棒的球員，但那就是他在以爸爸的身份說話。我覺得這不是目前的問題所在。湖人確實需要一些幫助，這是健康方面的問題。LeBron為Bronny感到驕傲，他很好地應對了那些問題，他很職業。現在他並不是那麼開心，你知道的，湖人目前還在低檔徘徊。」
Danny Green生涯自騎士隊展開，隨後到了馬刺是他的巔峰時期，也幫助馬刺在2014年拿下總冠軍，隨後輾轉至暴龍、湖人、76人、灰熊等隊效力。Danny Green在暴龍、湖人時期也幫助球隊奪冠，目前已有3枚冠軍戒指，本賽季他又回到76人隊，今年到目前為止僅出賽2場，沒有得分紀錄。