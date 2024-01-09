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在路上變在錄音帶上？游毓蘭指恐有國安漏洞要檢調迅速釐清

▲游毓蘭要求法務部應該盡速公布調查結果。（圖／截自國會頻道）
▲游毓蘭要求法務部應該盡速公布調查結果。（圖／截自國會頻道）

記者邱新博／台北報導

民進黨立委羅致政最近陷入不雅片風波，後又被爆出有跟蔡英文總統私下對話的錄音檔流出。對此，國民黨立委游毓蘭今（9）日在立法院臨時會中質詢行政院長陳建仁時表示，「在路上」現在可能變成「在錄音帶上」，恐有國安漏洞之虞；她表示，面對此類疑似假訊息介選的案件，檢調應該負起責任，盡速釐清。

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針對羅致政陷入的不雅片風波已經偷錄音的事件，游毓蘭指出，去年法務部表示，自年12月11日到今年1月5日止，最高檢會主派檢察官全權處理全國性重大假訊息案件，針對影響選舉的假訊息，執法部門要立即澄清且迅速下架，溯源追查主嫌。

但羅致政被公布各種不同的影音資料，有不雅片跟影射跟蔡英文總統的對話，茲事體大，這符不符合大打假迅速偵辦的意旨？游毓蘭說，政府不能說是個人隱私或私德問題，就算自己跟蔡總統不同黨派，但她是國家元首，現在已疑似她被錄音，還搞不清楚這個錄音帶內容的真假，可是裡面有些內容是在外交國防委員會時羅致政也會談起的內容，這幾點因素加起來，會不會是國安漏洞？法務部跟最高檢不能等閒視之。

陳建仁回應，這件事情完全支持檢調單位積極查辦，並且快速掌握相關報導、影音檔，有偷錄、深偽介入檢舉，都要鑑識機關進行鑑識。游毓蘭說，她不建議、也絕對不可以就像破唱盤、跳針，說中共介選，用中共介選遮掩掉政府該作為而不作為，不認真辦案，這無法忍受。

陳建仁說，他們沒有不認真辦案，深偽做法相當的多，五花八門，所以鑑識工作上會積極努力，之前在打詐行動綱領1.5時，也有購買一些儀器設備，能更精準地做鑑識工作，追查訊息來源，檢調單位還有刑事警察局也會好好偵辦。

游毓蘭表示，包含羅致政、洪申翰都身陷在風暴之中，他們都需要知道真相，若這件事情對他們是謠言，要盡快澄清，不要像過去吳敦義的錄音帶風波，等到查出來之後都已經落選。游毓蘭表示，有的時候就是要神速，快速公布的話至少風暴不會繼續擴大，不會一下錄音帶、一下不雅片，檢調應該勇敢負起責任。

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