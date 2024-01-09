在路上變在錄音帶上？游毓蘭指恐有國安漏洞要檢調迅速釐清

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但羅致政被公布各種不同的影音資料，有不雅片跟影射跟蔡英文總統的對話，茲事體大，這符不符合大打假迅速偵辦的意旨？游毓蘭說，政府不能說是個人隱私或私德問題，就算自己跟蔡總統不同黨派，但她是國家元首，現在已疑似她被錄音，還搞不清楚這個錄音帶內容的真假，可是裡面有些內容是在外交國防委員會時羅致政也會談起的內容，這幾點因素加起來，會不會是國安漏洞？法務部跟最高檢不能等閒視之。
陳建仁回應，這件事情完全支持檢調單位積極查辦，並且快速掌握相關報導、影音檔，有偷錄、深偽介入檢舉，都要鑑識機關進行鑑識。游毓蘭說，她不建議、也絕對不可以就像破唱盤、跳針，說中共介選，用中共介選遮掩掉政府該作為而不作為，不認真辦案，這無法忍受。
陳建仁說，他們沒有不認真辦案，深偽做法相當的多，五花八門，所以鑑識工作上會積極努力，之前在打詐行動綱領1.5時，也有購買一些儀器設備，能更精準地做鑑識工作，追查訊息來源，檢調單位還有刑事警察局也會好好偵辦。
游毓蘭表示，包含羅致政、洪申翰都身陷在風暴之中，他們都需要知道真相，若這件事情對他們是謠言，要盡快澄清，不要像過去吳敦義的錄音帶風波，等到查出來之後都已經落選。游毓蘭表示，有的時候就是要神速，快速公布的話至少風暴不會繼續擴大，不會一下錄音帶、一下不雅片，檢調應該勇敢負起責任。
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