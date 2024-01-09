▲身心障礙福利政策無進展！　選票能託付誰？看這6指標

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身心障礙聯盟表示，這些身心障礙、與高齡長照家庭的基本福利保障和就醫需求，是未來4年未來必定要面對處理的社會議題，急待總統候選人與執政黨表態支持。因此除了公佈檢測表，另外也匯集眾多障礙團體意見，將近年身心障礙者最關心、急待推動的政策訴求，提交各黨競選總部。
今年3張選票選什麼？身心障礙聯盟呼籲，只要是身心障礙者、照顧者、家人以及關心長照及社會福利的選民們，選前參考此檢測表，一起來檢視總統及立委候選人的主張，將票投給真正關心身心障礙者的人。
一、總統大選：
決定國家未來影響全國性的政策中，是否包括身心障礙族群的需求。
二、區域立委選舉：
提出對所在縣巿社會福利發展的政見。
三、政黨投票：
觀察各政黨不分區立委名單及排序，其中是否有身心障礙代表、長期關心社會福利的人選。
6項檢測指標一次看要怎麼看各候選人是不是關心身心障礙族群福利呢？身心障礙聯盟發送「2024大選身心障礙議題候選人檢測表」給全國會員團體，以下是投票前可以參考的指標，檢測表包含6項檢測指標，看看想投的人有沒有公開談論承諾以過下的政見：
一、是否支持立即啟動《身心障礙者權益保障法》修法？
對身心障礙族群最直接重要的《身心障礙者權益保障法》，修法自2022年延宕至今；2024年大選過後，應立即啟動修法，納入最新的CRPD公約國際審查結論性意見。
二、是否支持推動《平等法》（反歧視法）？
推動《人權平等法（反歧視法）》，保障各多元群體的平等權，建立專責申訴及監督機制。
三、是否支持完成「勞保之身心障礙提早退休制」最後改革？
兌現年金改革時「勞保之身心障礙提早退休制」比照軍公教的承諾，訂定任期內推動修法期限。
四、提供支持身心障礙者在社區生活需要的資源
支持身心障礙者在社區生活，需要的配套措施如下：
1. 落實以「人」為中心、「社區復元」為導向的社會支持網絡。
2. 提高社會住宅的配額及通用性，串連健康、醫療、心理支持等一站式的服務設施，同時進駐。
3. 解決人力不足問題：擴大獎勵身心障礙專業人員培力留才，建立產學合作，加強本國人力投入。
4. 廢校再生：活化運用空間投入發展多元型社會福利服務使用，成為社區中的新聚點。
五、落實交通、醫療、資訊、金融無障礙，為超高齡社會來臨做好準備
1. 滿足視障、肢障等身心障礙者族群對道路使用的需求，提升騎樓整平及路口安全；做到交通無障礙，就能用最安全的標準解決「行人地獄」問題。
2. 實踐醫療分流及身心障礙家庭的就醫需求，推動診所設置無障礙設施納入《醫療機構設置標準》。
3. 普及即時手語及字幕服務，政府記者會、重大訊息發佈聽覺障礙公民更加需要。
4. 鼓勵民營之網路與手機服務通過無障礙檢測，尤其是線上教學、購物、及金融業務。
5. 推廣通用設計，訂定規範或指引，促使通用設計廣泛應用。
六、行使投票權無障礙
候選人競選期間，文宣是否有多元無障礙格式的提供，如文字檔、語音檔、易讀版、影片加字幕與手語翻譯。
投票前提醒：
現場投票，仍會發生場地與設施安排未周全、選務人員對協助障礙者不熟悉之狀況。若您選舉當日發生任何妨礙投票、權益受損之情形，請務必於當日即時與中央選舉委員會（02-23565226）或各地選舉委員會聯繫。
籲中選會協助身心障礙者投票身心障礙聯盟表示，行使公民權，投票是人民的權利也是義務；而讓每位公民都可以無障礙的進到投票所投票，則是中央選舉委員會的責任。
中選會應提供身心障礙選舉人投票協助措施，包含：投票所之選定應為具備無障礙設施之場地、圈票處遮屏、並備置視障者投票輔助器。除了硬體的無障礙空間外，也規劃各項服務措施：行動不便者優先投票措施、提供易讀版投票指南手冊、不能自行圈投而能表示意思之身心障礙者，得由家屬或陪同者眼同協助或代為圈投等。
另外，今年選罷法己修法，受監護宣告者同年滿20歲之國民，可依法行使選舉權。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60494
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