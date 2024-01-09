簽署「反廢死實現正義公約」 侯友宜：價值選擇不容模糊
國民黨總統候選人侯友宜今（9）日上午與立法委員候選人羅智強、台北市議員王欣儀共同簽署「反廢死實現正義公約」，強調人民應該有免於無辜受害的保障，支持反對廢死，實現公平正義，永康商圈理事長李慶隆也特別送上「中正劍」，希望侯友宜未來能夠為國家人民斬奸除惡。侯友宜表示，這是公平正義的價值選擇，價值的選擇不容模糊，請賴清德說清楚，到底知不支持廢除死刑。
記者余祥／台北報導
侯友宜表示，自己提出了很多政見，包括廢除八十歲以上巴氏量表、開放陸客、老農津貼、成立癌症基金、醫護人員加薪，賴清德都馬上跟進，但對於是否反對廢除死刑，從辯論會要求賴清德回答以來，至今已經第12天，人民問他、媒體問他，賴清德卻掉頭就走，「選前不理你，選後就會糟蹋你」。
侯友宜指出，這是公平正義的價值選擇，好人應該被好好照顧，壞人應該受到應有的懲罰，只要司法程序完備，該執行就執行。侯友宜更強調，價值的選擇不容模糊，選舉剩下4天，人民都要問，你到底支持廢死還是反對廢死，請賴清德說清楚。
侯友宜上午也陪同立委候選人洪孟楷前往林口竹林山觀音寺參拜，並於林口地區車隊掃街，沿路上許多民眾熱情揮舞國旗、高喊凍蒜，有不少人看到車隊到來，也紛紛打開窗戶、搖下車窗，比出ok的3號手勢表達支持。於車掃終點處，有年輕爸媽帶著小孩來為侯友宜加油，侯友宜強調，下一代是我們的希望，一定會全力落實0-6歲國家養、7-12歲國家顧，讓下一代能夠受到國家最好的照顧。