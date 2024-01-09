NBA／七大頂尖球星同場互尬！快艇138：111退太陽、近18戰15勝
美國職籃NBA今(9)日洛杉磯快艇背靠背出賽，在主場迎戰前來踢館的鳳凰城太陽，快艇方面手感火燙，全隊共計6人得分上雙、團隊命中率達62.4%，Paul George繳出全隊最高25分外帶7籃板，加上James Harden貢獻19分、10助攻，儘管太陽球星Kevin Durant全場也攻下30分，但仍抵擋不住快艇眾將多點開花，快艇最終也以138：111輕取太陽，取得本季對戰2連勝。
記者陳品翔／綜合報導
此役兩隊7大球星、各自的巨頭們全數上陣，包含快艇Paul George、Kawhi Leonard、James Harden和Russell Westbrook；太陽隊Kevin Durant、Devin Booker和Bradley Beal通通都有出賽，可謂是星光熠熠。
快艇本場比賽在攻守方面的發揮都優於太陽，且在第4節打出一波13：0攻勢奠定勝利基礎，最終快艇就以27分差大勝太陽，近18戰15勝3敗，目前戰績23勝13敗排名西區第4，距離西區龍頭灰狼僅落後2.5場勝差。
賽後快艇總教練Tyronn Lue也接受訪問，表示在球隊經歷昨天輸給湖人之後，也喚醒了球隊。「昨天球隊在進攻端錯失了一些投籃機會，我們打得不夠堅決、進攻不夠具有侵略性。第三節的時候，我們有很多失誤，其中這些失誤很多是草率發生的，我們昨晚打得不太像我們自己。」
「但是今天晚上呢，在輸掉昨天的比賽後，有點喚醒了球隊，我們今晚的防守真的做得很不錯，特別是在下半場。我們用不同的方式去防守對方，進攻端球一直在轉移，我們替彼此創造了輕鬆的投籃機會，這就是我們應該有的打球方式。」Tyronn Lue說到。