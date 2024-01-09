中華職棒／安芝儇領軍！台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars前往韓國培訓

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這一次的跨海培訓，不只為成員們安排了緊密的訓練行程，Wing Stars更受邀前往最強外掛安芝儇與專屬培訓教練團清純精靈朴旻曙、舞蹈女神柳炫朱的所屬隊伍「首爾友利卡蜜蜂」賽場上，向韓國啦啦隊學姐們見習。Wing Stars也將向韓國的球迷朋友們展現台灣新生代啦啦隊的熱情與活力。
隨著Wing Stars官方社群平台日前釋出形象照拍攝的幕後花絮，可以發現Wing Stars正如火如荼地準備著下一步。桂田文創特別釋出消息，預告Wing Stars完整體即將在1月15日的「台鋼集團Wing Stars啦啦隊亮相記者會」與廣大粉絲們見面，記者會現場也將於Wing Stars OfficialYoutube官方頻道全程直播，邀請粉絲們下午3點鎖定直播現場，一起成為Wing Stars成軍見證人！
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