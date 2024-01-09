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侯友宜簽署反廢死　賴清德：台灣仍有死刑、不懂侯為何炒作

▲賴清德下午到雲林輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.09）
▲賴清德下午到雲林輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.09）

記者陳佩君／雲林報導

國民黨立委候選人組成「反廢死正義大聯盟」、發起「反廢死實現正義公約」，國民黨總統候選人侯友宜簽署後，呼籲對手賴清德喚回良知。對此，民進黨總統候選人賴清德今（9）日受訪時表示，台灣目前仍有死刑制度，三名總統候選人沒有一個提出廢死的政見，他不知道為何侯要炒作議題。

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賴清德今展開第二天的全台大車掃，上午從嘉義出發，下午來到雲林輔選。針對死刑議題，賴清德回應，三名總統候選人沒有一個人提出廢死的政見，他不知道侯友宜為什麼一直在炒作這個議題。

賴清德說，他當選總統，一定根據憲法跟現行的法律推動國政，所以他希望選舉應該要持續談論國家的重大政策，像他今天早上還跟民進黨副總統候選人蕭美琴在主持國際記者會，宣揚台灣的民主，希望國民黨或是在野黨，也應該要回到選舉的正常軌道上。

另外，針對綠委羅致政捲入不雅影片一事，賴清德也說，羅致政已經公開說明，目前檢調單位也正在調查、尊重調查的結果。

至於國民黨副總統候選人趙少開拋出健保點數1點1元，賴清德說，他來自醫界，過去20、30年來，他雖然沒有站在第一線跟醫界共同照顧民眾的健康，不管他在哪一個政治工作上面，都跟醫界合作開拓醫界服務的空間，讓醫界能追逐夢想，也能提升民眾醫療的權利。

賴清德提到，他當然知道醫界目前面臨許多問題，他是最有誠意、最了解醫界、最有能力解決這些問題的候選人，未來他當選後，一定會結合醫界還有社會各界，共同來召開一個醫療以及健保永續發展的會議，讓健保可以永續、醫界有更好發展的空間，同時也能夠進一步的照顧民眾，創造三贏局面。

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