侯友宜簽署反廢死　賴清德：台灣仍有死刑、不懂侯為何炒作

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賴清德說，他當選總統，一定根據憲法跟現行的法律推動國政，所以他希望選舉應該要持續談論國家的重大政策，像他今天早上還跟民進黨副總統候選人蕭美琴在主持國際記者會，宣揚台灣的民主，希望國民黨或是在野黨，也應該要回到選舉的正常軌道上。
另外，針對綠委羅致政捲入不雅影片一事，賴清德也說，羅致政已經公開說明，目前檢調單位也正在調查、尊重調查的結果。
至於國民黨副總統候選人趙少開拋出健保點數1點1元，賴清德說，他來自醫界，過去20、30年來，他雖然沒有站在第一線跟醫界共同照顧民眾的健康，不管他在哪一個政治工作上面，都跟醫界合作開拓醫界服務的空間，讓醫界能追逐夢想，也能提升民眾醫療的權利。
賴清德提到，他當然知道醫界目前面臨許多問題，他是最有誠意、最了解醫界、最有能力解決這些問題的候選人，未來他當選後，一定會結合醫界還有社會各界，共同來召開一個醫療以及健保永續發展的會議，讓健保可以永續、醫界有更好發展的空間，同時也能夠進一步的照顧民眾，創造三贏局面。
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