橘子12月營收月增11% 迎寒假春節旺季！「橘子嘉年華」1月中開跑
橘子集團今（9）日公告2023年12月份自結合併營收6.7億元，月增11%，年減8%，主要是人氣手遊展開周年大型改版活動，雙雙帶動營收及活躍玩家數月增長，另外商務事業也受惠雲端資安服務需求增加，挹注營運成長。橘子迎來寒假春節旺季，其中「橘子嘉年華」春季版也將於1月中旬展開，首次進駐實體商圈，可望推升旗下各服務用戶活躍度與營收動能。
記者許家禎／台北報導
橘子集團2023年12月份自結合併營收6.7億元，月增11%，年減8%，主要受惠人氣手遊展開周年大型改版活動，以及商務事業雲端資安服務需求增加，挹注營運成長。累計2023年全年累計自結合併營收達新台幣97.9億元，年減14%，因全年度主力遊戲活動數量降低及規模較小所致。
回顧去（2023）年12月，《天堂M》6週年推職業優化、跨國副本；《新楓之谷》則為六轉改版展開線上預約活動，策動玩家活躍度並堆疊期待，其線下大型活動也釋出海外新職業消息，吸引萬人直播同看。受惠異業遊戲合作，GASH樂點交易金額成長7%。此外，為擴增目標族群用戶，橘子支付參與ACGN相關線下活動，提升12%會員數。
即將進入寒假春節旺季，《艾爾之光》1月4日推新角色登場、《新楓之谷》歷年最大「NEW AGE」六轉改版內容將於1月10日正式展開，期能挹注營收。為增進節慶買氣，有閑購物舉辦動漫新年賞，推日本限定動漫周邊與年節指定品類回饋與週週抽發財金活動。
橘子集團的年度泛娛樂盛會「橘子嘉年華」春季版也將於1月中旬展開，首次進駐實體商圈，擴增多元新用戶接觸機會點，並以beanfun!為核心串聯集團IP內容與服務，打造線上線下解謎闖關活動，可望推升旗下各服務用戶活躍度與營收動能。