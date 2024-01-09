國家警報連發！四類訊息大不同　國家級：民眾可能立即受危害

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡國家級警報是由誰發出
台灣民眾今天下午手機應該陸續收到「國家級防空警報」，提醒民眾中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空。稍早，中媒《澎湃新聞》、《央視網》報導稱中國於西昌衛星發射中心使用長徵二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空。
電信業者表示，雖然國家級警報是透過電信業者發送給用戶，但發什麼內容是政府單位發出。有權力發送國家級警報由中央部會及地方政府所發布，依國家災害防救科技中心規劃，訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」及「測試用訊息」四大類。
🟡四大類型警報的差異如下：
📍「國家級警報」：民眾可能立即受危害
✔️空襲警報：當民防管制所接收軍方之警報命令後，會啟動警報器聲響及發放示警訊息等方式提供民眾緊急避難。
✔️地震速報：地震規模達5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上或臺北市政府所在地預估震度達3級以上
📍「緊急警報」：如災害防救業務有關機關的疏散避難警報。
📍「警訊通知」：適用較無急迫性，但與民眾生活息息相關之警訊。
✔️氣象局：大雨即時訊息、海嘯警報、颱風強風告警。
✔️公路總局：公路封閉警戒。
✔️水利署：水庫放水警戒。
✔️水保局：土石流警戒。
✔️疾管署：傳染病、國際旅遊疫情。
✔️民防管制所：空襲警報演習。
✔️原子能委員會：核子事故警報。
📍「每月測試用訊息」：用於測試災防告警系統之用。