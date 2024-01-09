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國家警報連發！四類訊息大不同　國家級：民眾可能立即受危害

▲今（9）下午國家級警報連發，電信業者表示，雖是透過電信業者發出訊息，但發出的內容是政府單位發出直接發出，電信業者事前並不知情。（圖／記者周淑萍攝）
▲今（9）下午國家級警報連發，電信業者表示，雖是透過電信業者發出訊息，但發出的內容是政府單位發出直接發出，電信業者事前並不知情。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

今（9）下午全台收到「國家級防空警報」，警報由國防部發出，內容表示，「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理。」不同電信公司發送相同的訊息，但則數不同，電信業者表示，國家級警報由中央部會及地方政府所發布，依國家災害防救科技中心規劃，分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」及「測試用訊息」四大類。電信業者表示，雖然是透過電信業者發送給用戶，但發什麼內容是由政府單位發出，電信業者事前並不知情。

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🟡國家級警報是由誰發出

台灣民眾今天下午手機應該陸續收到「國家級防空警報」，提醒民眾中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空。稍早，中媒《澎湃新聞》、《央視網》報導稱中國於西昌衛星發射中心使用長徵二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空。

電信業者表示，雖然國家級警報是透過電信業者發送給用戶，但發什麼內容是政府單位發出。有權力發送國家級警報由中央部會及地方政府所發布，依國家災害防救科技中心規劃，訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」及「測試用訊息」四大類。

▲政府發送示警訊息。（圖／翻攝災防告警服務專區）
▲政府發送示警訊息流程。（圖／翻攝災防告警服務專區）
🟡四大類型警報的差異如下：

📍「國家級警報」：民眾可能立即受危害

✔️空襲警報：當民防管制所接收軍方之警報命令後，會啟動警報器聲響及發放示警訊息等方式提供民眾緊急避難。

✔️地震速報：地震規模達5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上或臺北市政府所在地預估震度達3級以上

📍「緊急警報」：如災害防救業務有關機關的疏散避難警報。
📍「警訊通知」：適用較無急迫性，但與民眾生活息息相關之警訊。
✔️氣象局：大雨即時訊息、海嘯警報、颱風強風告警。
✔️公路總局：公路封閉警戒。
✔️水利署：水庫放水警戒。
✔️水保局：土石流警戒。
✔️疾管署：傳染病、國際旅遊疫情。
✔️民防管制所：空襲警報演習。
✔️原子能委員會：核子事故警報。

📍「每月測試用訊息」：用於測試災防告警系統之用。
 

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