「小虎隊師妹」李之勤消失30年！55歲近況曝光 2方法維持凍齡
55歲演歌雙棲的「玉女掌門人」、小虎隊師妹李之勤出道35年開心宣布「有喜」，距離上一張專輯已相隔30年的她把數十載的人生歷練化為音符及動力，盼透過迷你新專輯《時光。美好-記憶中的一首歌》宣布回歸樂壇，同時，更選在2月3日、4日生日前夕連兩天於西門河岸留言辦出道以來首次個唱。此外，李之勤也分享凍齡的2大方法，即是「學習新事物」及「減法簡單生活」。
記者吳雨婕／綜合報導
才藝雙全的李之勤當年因受演藝圈教母張小燕賞識一腳踏入歌壇，當年成為「小虎隊」師妹的她在90年代可說是叱吒樂壇的人氣玉女歌手，更因一首傳唱金曲〈想你會想我嗎〉而火速走紅華人圈；爾後在1990年發完第五張專輯《蝴蝶花》後，李之勤選擇在當紅之際毅然而然短暫退出演藝圈赴美追尋服裝設計的夢想，這一別又是長達8年時間，隨後再返回演藝圈又憑藉出色才華陸續在主持、戲劇獲得成就，近年還以戲劇《鏡子森林》獲亞洲電視大獎女配角提名，加上保持得宜的凍齡外貌，堪稱是演藝圈的全能女神。
暌違30年決定再發片的李之勤可說把畢生演藝功力發揮到極致，平時就愛書寫的她不僅在這次迷你新專輯填詞更首次嘗試譜曲，總共寫了四首半新歌的她成為名副其實的創作才女；提及靈感來源，她表示：「取材於自己在人生不同階段裡或者在不同國度生活時的回憶與經歷，每一首都是先有詞，看著文字，將從心裡面油然而生的感動旋律，用手機錄唱下來，再整理成一首首完整的歌曲旋律。」
值得一提的是，相隔30年再重回錄音室，李之勤坦言興奮多於緊張，為此她錄音前特別找老師練習發音外，更同步加強運動量、少吃油炸辛辣等飲食控制以及充足睡眠，而為了重建自己唱歌的自信心，還自曝做了心靈內在探索的功課，讓自己迅速進入狀態。出道35年身材及外貌都維持得宜的她被問到自己「凍齡」方法？李之勤分享就是「學習新事物」及「減法簡單生活」。
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