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中國發射衛星警報被當梗！六福村喊「發射一堆優惠」　掀兩派論戰

▲今（9）日全台灣人的手機都被「國家級警報」洗版，六福村立即發出優惠文。（圖／取自六福村臉書）
▲今（9）日全台灣人的手機都被「國家級警報」洗版，六福村立即發出優惠文。（圖／取自六福村臉書）

記者潘毅／綜合報導

今（9）日下午全台灣人的手機都被「國家級警報」洗版，國放部15 時 16 分發布「防空警報」，內容指出中國發射衛星飛越台灣南部上空。有不少商家更趁勢將公告當作梗發出優惠，其中六福村就表示：「六福村於 15:21 發射一堆優惠」，貼文引爆正反兩極評價。

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稍早民眾手機收到的「國家級警報」內容指出，中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全；若發現不明物體，通報警消人員處理。

▲全台樂園針對國慶連假10月7日至10月10日，都有專屬優惠，像是六福村推出身上穿有「中華民國國旗元素者」可享門票優惠價499元。（圖／資料照，六福村提供）
▲六福村則在國防部使用國家級警報發布防空警報後，在臉書粉專發文「優惠警報、六福村於15:21 發射一堆優惠」。（圖／資料照，六福村提供）
六福村則在國防部使用國家級警報發布防空警報後，在臉書粉專發文「優惠警報、六福村於15:21 發射一堆優惠、已飛越至官網中、請民眾注意別錯過囉」，更在留言處貼上網址「優惠有夠即時、周末就靠六福村了」；此外餐廳Second Floor 貳樓也發出「國家級飢餓警報」，內容提到「貳樓總部現主時發射各種美味早午餐，目前已經抵達全台分店，請全國同胞注意！若是非常飢餓請記得飲料和麵包可以無限續，貳樓總部關心您」。

▲愛因斯坦探針衛星原計劃於2023年年底發射，最終推遲，最終於今（9）日從西昌衛星發射中心進行發射。（圖／取自中國科學院）
▲愛因斯坦探針衛星原計劃於2023年年底發射，最終推遲，最終於今（9）日從西昌衛星發射中心進行發射。（圖／取自中國科學院）
不少民眾湧入留言，不少網友紛紛回應「流量高手! 傑出的一手」、「夠即時，很可以」、「六福村很會，小編要加薪啦」；但也有一派人認為，攸關國家安全的事宜，不該這樣開玩笑，兩派網友掀起爭論。

▲餐廳Second Floor 貳樓也發出「國家級飢餓警報」。（圖／取自貳樓臉書）
▲餐廳Second Floor 貳樓也發出「國家級飢餓警報」。（圖／取自貳樓臉書）
國防部也針對「國家級警報」回應，今（9）日1503時許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行某型運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經過我西南空域上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。


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