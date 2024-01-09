韓國瑜稱「礦工小孩怎能當副總統」　賴清德遺憾：歧視言論

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賴清德直言，韓這種言論相信不會得到社會支持，他這種歧視性的言論，對那一個年代，辛苦為台灣經濟奠定基礎的廣大礦工們，也非常不尊重。
另外，國民黨呼籲為賴清德萬里老家成立巡守隊，建議文化部將其納入文化景觀，賴清德說，他已經公開講過，他家老房子就交給律師處理公益信託，「我們礦區的民眾，生活都很單純，希望在野黨能夠尊重礦區民眾安靜的生活，不要再去打擾，至於國民黨拿我們家的房子，來做選舉議題造作，我就不再評論」。
媒體詢問，在路上影片爆紅，中共官媒拿來抄襲宣揚，賴清德提到，感謝全國民眾支持這次影片，已超過千萬人次觀看，也很感謝整個團隊，用創意去闡釋民主的精神，帶動民眾支持的浪潮。
賴清德提到，很意外中國新華社在宣傳中國國家主席習近平，是模仿他們的做法，其實他們應該要看到這支影片，最重要的是民主傳承的精神，若中國未來能夠受到這支影片的影響、逐步邁向民主，他相信這才會符合國際社會的期待。
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