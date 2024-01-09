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藍營點名安全破口「用選票下架」　范雲：操弄悲劇換選票失去人性

▲對於國民黨指控是台灣社會安全破口，范雲發出三點聲明，轟藍營操弄悲劇換選票已失去人性。（圖／范雲辦公室提供）
▲對於國民黨指控是台灣社會安全破口，范雲發出三點聲明，轟藍營操弄悲劇換選票已失去人性。（圖／范雲辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

選戰倒數4天，國民黨今（9）日召開記者會公布最新競選廣告，直指民進黨立委范雲就事台灣社會安全破口，提及過去提議其將機組人員的檢疫改成3+11，更批評校園檢查學生書包是威權行為，釀成新北國中生割頸憾事。對此范雲發出三點聲明，遺憾國民黨操弄悲劇想換取選票，這已失去人性；其次澄清自己從未說過「不能搜書包」；最後就連趙少康都稱市長不請假就不會發生不幸，自己已委請律師蒐證，籲繼續造謠觸法，為選舉失去人性。

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對於國民黨指控，范雲提出三點聲明澄清，首先，新北孩子的悲劇，大家都很痛心，並再次向受害者家屬表達哀悼，但很遺憾國民黨在選舉的最後時刻，以廣告操弄孩子的悲劇，想換取選票，這已失去人性。

其次，自己長期關注教育、兒童、社會弱勢議題，是公民團體評鑑的多次教育優秀立委，從未說過「不能搜書包」，也不曾有國民黨廣告中宣稱對「校園安全輕率提案」。

第三，就連國民黨副總統候選人趙少康上周已公開說明，如果新北市長侯友宜沒有請假，就不會有這件不幸發生。喊話國民黨自我反省，不要繼續操弄悲劇。

最後范雲表示，針對造謠廣告，已委請律師黃帝穎積極蒐證，呼籲政治人物切勿繼續造謠觸法，為選舉失去人性。

黃帝穎指出，國民黨廣告在法律上是惡意連結，虛構對校園安全的「輕率提案」，對范雲誣指，已踩到法律界限。針對國民黨及網軍的造謠，將與范雲持續蒐證，尤其針對國民黨主席朱立倫、國民黨2024競選發言人凌濤、國民黨副發言人康晉瑜，進行民事跟刑事責任的追究。

黃帝穎表示，國民黨不應該消費新北國中生的悲劇，尤其地方的教育與治安機關首長都是侯友宜，請假一百多天發生了悲劇，現在居然為了甩鍋，對長期關心教育的范雲進行惡意連結，純粹是想轉移焦點。

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