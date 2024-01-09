肺鏈疫苗公費接種資格放寬！即起原住民55歲就能打

衛福部疾管署今（9）日舉行例行記者會，副署長羅一鈞指出，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於2023年11月22日專家會議討論決議，建議將55至64歲原住民「1969年（含）以前出生」納入公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）實施對象，並自1月9日起提供1劑PPV23接種，符合資格者約7.7萬人，呼籲55至64歲原住民踴躍接種。
記者林志怡／台北報導
羅一鈞說明，55至64歲原住民接種PPV23請備妥健保卡及原住民身分證明文件（如戶口名簿或戶籍謄本）前往接種，以維護自身權益。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種，請符合接種資格者儘速接種，獲得保護力，減少冬季疾病威脅。
疾管署說明，目前針對65歲以上民眾累計已接種PCV13（或PCV15）共77.6萬人、已接種PPV23計185.3萬人，整體肺炎鏈球菌疫苗接種率達47.8%（施打至少一劑），且PCV13及PPV23之庫存量共約47.8萬劑，並視接種情形陸續供貨，接種院所可至疾管署官網查詢。
此外，依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，以有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，近期呼吸道感染疫情升溫，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死，接種疫苗就是最有效的預防方法。