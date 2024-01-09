國防部發「衛星警報」立委批介選　陳建仁：為何發射衛星要經台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀
林為洲質疑，發射衛星需要國家級警報嗎？中國發射衛星有每一次都發國家級警報嗎？陳建仁表示，因為火箭推進衛星是一個投射器會一截一截脫落。
林為洲繼續質疑，所以現在是碰到選舉，製造緊張嗎？之前飛彈飛過大氣層，說大氣層不屬於領空不發射國家警報，現在發射一個衛星就發國家級警報，「我還收到兩次，你還說是飛彈，你在嚇台灣人喔?」陳建仁表示，飛彈部分是他講錯了，帶衛星確實有經過台灣上空；林為洲說，「衛星是會掉下來是不是？」衛福部長薛瑞元站在一旁說「誰知道」陳建仁說，火箭推動發射衛星，每一截的部件都會落到地下，這是為甚麼要提高警覺。
林為洲再問，衛星英文怎麼念？陳建仁回應是Satellite。但為何寫misslle？林為洲問；「你以為台灣人不懂英文喔？你在嚇台灣人還介選，奧步啦。」陳建仁回應，這個錯誤要來更正，他重申，沒有要嚇台灣人，發射衛星有很多不同路線；至於為甚麼要飛越台灣上空，「這個我沒辦法替中共回答。」
陳建仁的回應林為洲並不買單，他表示，用這樣誤導的國家級警報用國家機器在介選，現在應該要道歉；簡訊英文為何讓人誤導，你們發的簡訊英文讓人當作飛彈，要不要道歉？陳建仁則再度表示，錯誤要檢討。
更多「中國發射衛星飛越台灣上空」相關新聞。