北市國小惡霸拿剪刀霸凌同學「當選模範生」　校方：全班票選結果

國防部發「衛星警報」立委批介選　陳建仁：為何發射衛星要經台灣

▲國家級防空警報。（圖／記者呂炯昌翻攝）
▲國家級防空警報。（圖／記者呂炯昌翻攝）

記者邱新博／台北報導

國防部9日下午突然三度發布警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理。」立法院現正舉行臨時會，國民黨立委林為洲質詢時質疑，中共發射衛星需要國家級警報嗎？批評政府在介選；行政院長陳建仁回應，警報內容有錯誤要檢討，但應該要譴責中共，為何要在選前發射飛彈，且路徑這麼多，為何要經過台灣本島。

我是廣告 請繼續往下閱讀
防部下午突然發布警報指出「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理。」但英文部分，卻顯示寫「missile」。對此，陳建仁在警報發布後口誤是發射飛彈，陳建仁也表示「我講錯了，因為剛好要上來質詢說發射，實際是發射衛星。」

林為洲質疑，發射衛星需要國家級警報嗎？中國發射衛星有每一次都發國家級警報嗎？陳建仁表示，因為火箭推進衛星是一個投射器會一截一截脫落。

林為洲繼續質疑，所以現在是碰到選舉，製造緊張嗎？之前飛彈飛過大氣層，說大氣層不屬於領空不發射國家警報，現在發射一個衛星就發國家級警報，「我還收到兩次，你還說是飛彈，你在嚇台灣人喔?」陳建仁表示，飛彈部分是他講錯了，帶衛星確實有經過台灣上空；林為洲說，「衛星是會掉下來是不是？」衛福部長薛瑞元站在一旁說「誰知道」陳建仁說，火箭推動發射衛星，每一截的部件都會落到地下，這是為甚麼要提高警覺。

林為洲再問，衛星英文怎麼念？陳建仁回應是Satellite。但為何寫misslle？林為洲問；「你以為台灣人不懂英文喔？你在嚇台灣人還介選，奧步啦。」陳建仁回應，這個錯誤要來更正，他重申，沒有要嚇台灣人，發射衛星有很多不同路線；至於為甚麼要飛越台灣上空，「這個我沒辦法替中共回答。」

陳建仁的回應林為洲並不買單，他表示，用這樣誤導的國家級警報用國家機器在介選，現在應該要道歉；簡訊英文為何讓人誤導，你們發的簡訊英文讓人當作飛彈，要不要道歉？陳建仁則再度表示，錯誤要檢討。

更多「中國發射衛星飛越台灣上空」相關新聞。

中國發射衛星警報被當梗！六福村喊「發射一堆優惠」　掀兩派論戰

反應過度？國防部發「衛星國家警報」　國民黨批國家機器介選

國家級防空警報連4發！民眾直擊「衛星火箭」飛越　畫面影片曝光

快訊／中國發射「愛因斯坦探針衛星」　民眾手機國家級警報狂響

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選