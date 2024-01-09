中國射衛星不是第一次！國防部去年公布11次訊息 今年首度發警報
國防部今（9）日下午3點04分2度發布國家級警報，警示中共衛星飛越台灣南部上空，提醒民眾注意安全。不過在警報中，衛星的英文卻使用「Missile（飛彈）」，且並未提及「南部」，造成許多民眾恐慌。國防部下午致歉表示，簡訊英文用語因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。事實上，去年國防部也曾發布過偵獲中共發射衛星新聞稿，且幾乎都強調對台灣無害，並未發布國家級警報。
記者呂炯昌／台北報導
國防部去年共發布11次偵獲中共衛星新聞稿，分別為4月16日、11月9日、11月23日、12月4、6、9、10、14、15、30日等，其中30日經過我東北空域，國防部指出對台灣地區未危害。
國防部表示，今日1503時許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。
國防部也指出，惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。
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