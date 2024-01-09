中國發射衛星警報不只英文寫錯！細胞簡訊官網：飛彈飛越台灣上空
今（9）日下午15 時 16 分國放部發布「防空警報」，內容指出「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理」，不過英文版卻將衛星稱作Missile，引發外界質疑。而在國家災害防救科技中心的告警訊息中，也出現中文「01 月 09 日 15 時 16 分發佈飛彈飛越台灣上空」的內容。
記者潘毅／綜合報導
本次「國家級警報」，防空警報完整內容為「中國於15時04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。『Air raid Alert』Missile flyover Taiwan airspace，be aware。國防部(MND)：02-27355979」。
在英文部分，卻以Missile(飛彈)稱呼衛星火箭目標，對此，國防部稍早也發布新聞稿，稱今（9）日1503時許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。
除了英文版誤用Missile(飛彈)之外，國家災害防救科技中心的「災防告警細胞廣播訊息」官網中，本次告警訊息標題也出現中文「飛彈」兩字，完整標題如下：「01 月 09 日 15 時 16 分發佈飛彈飛越台灣上空，持續時間至 01 月 09 日 15 時 21 分；影響區域如下圖」。不過下方詳細公告部分，則與手機上的公告相同，中文以「衛星」稱呼。