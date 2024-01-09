國家警報「衛星、飛彈英文分不清？」朱立倫：國防部試圖誤導民眾
今（9）日下午3時許，台灣民眾紛紛收到4則連發「國家級警報」簡訊，顯示「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理」，引發社會恐慌，其中文內中文標示為「衛星」，但英文內容卻標示為「飛彈」。對此，國民黨主席朱立倫質疑，第一次聽說發射衛星也可以發國家級警報，內文對衛星卻用英文「Missile」，對外媒來說是飛彈，「我覺得國防部這樣的警報，試圖誤導民眾」。
記者孫唯容／綜合報導
面對連發4則國家級警報簡訊，朱立倫直言，第一次聽說發射衛星也可以發國家級警報，全民都嚇了一跳，以為是飛彈，結果是衛星，「但我們的英文名稱對外媒來說，看到的是Missile，是飛彈。我覺得國防部這樣的警報，試圖誤導民眾」，朱立倫也強調，過去到現在一定有很多衛星發射，不過這次衛星發射為何用國家級警報發出簡訊，無論國防部或民進黨一定要對民眾完整說明。
國防部稍早也發布新聞稿稱，今天中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。