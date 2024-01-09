漢神兩館再創紀錄！去年業績達309億 連續17年正成長
漢神百貨今(9)日公佈去年業績，漢神百貨與漢神巨蛋兩館2023年全年業績合計達309.3億元，再創歷史新高紀錄，相較前年2022年成長了14.3%。其中漢神巨蛋營收業績達172.5億元，相較前年大幅成長了20.7%，穩居高雄百貨龍頭；而漢神百貨全年業績則是達到136.8億元新高，年增幅達7.1%。
記者陳美嘉／高雄報導
漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示：「漢神業績連續17年正成長，去年也再次超越目標業績，主因在於持續因應市場環境變化，強化商品結構的策略布局，像是漢神巨蛋前年度於精品和化妝品樓層的大型改裝，成功讓業績大幅成長，接下來漢神百貨也即將展開大幅度的改裝規劃，更強化精品商品結構，打造台灣頂級精品旗艦殿堂。」
漢神巨蛋除了前年度的大幅度改裝，去年亦持續在餐飲、時尚潮流與精品引進眾多獨家品牌，正向帶動全年業績成長，突破172億，大幅成長20.7%。今年度漢神百貨及漢神巨蛋也將進行樓面改裝升級，其中漢神百貨接下來將投入3年的時間進行大幅度改裝，精品樓層預計將從4個樓層擴大至6個樓層，並同步強化升級精品商品結構的質量，如家居系列、高級珠寶等，產品款式將更豐富齊全。
漢神百貨也即將於2025年進駐台中，開設面積達6.4萬坪的全新商場，將設有2,500個汽車、4,000個機車停車位，提供精品、流行時尚、美食及娛樂的全新體驗。