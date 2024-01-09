防空警訊恐引起創傷回憶！兩大族群最危險　恐陷「反芻性思考」

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另據媒體報導，今日中國發射的是長征二號丙運載火箭，其目的是將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，而該衛星是作為天文觀測之用，屬於X射線天文衛星，有望協助搜尋、精確定位引力波源。
然而，這次為了天文觀測用的衛星升空大發防空警報，恐引起特定族群的強烈反應。葉啟斌指出，對於曾經歷過戰爭事件的人來說，這樣的訊息隱含著戰爭風險、會帶來很多回憶與想像，構築成殘破的畫面，或是身體受到傷害、財產遭破壞的嚴重創傷可能性。
葉啟斌說，這類曾經曝露於創傷下的民眾再次接觸到這些訊號時，可能會重新燃起以前的記憶，並導致腦子裡重新經歷那樣的場景，造成生活失序、注意力不集中、容易分神或莫名其妙的擔憂，以及突然發脾氣等。
此外，對於焦慮型、自律神經失調、失眠的敏感族群來說，這樣的訊息帶來的壓力可能會超出容忍範圍，進而影響生活，如一直思考這樣的訊息、陷入反芻性思考、腦子停留在想像與擔心中、焦慮發作、無法執行平常該做的事等。
葉啟斌提醒，對於一般人來說，這樣的訊息影響可能不大，但多來幾次，可能還是會對相關風險產生不安，但經過2、3天若有恢復，那就不用太擔心；如果持續擔憂、焦慮、發脾氣、坐立不安的情況超過一週，務必儘速就醫治療。
對於醫療可提供的協助，葉啟斌說，通常第一線會先進行「認知治療」，讓陷入不安的民眾脫離過去的經驗、從思考上做調整，或是以深呼吸的方式進行「放鬆治療」，也可以透過寫日記、講出自己隱藏的恐懼，進而或解自己擔心的部分，真的無法改善，才會考慮使用自律神經調整藥物或抗焦慮藥物。
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