國家級警報誤稱「飛彈飛越台灣」！陳建仁不發一語快步離開
國防部今（9）日下午突然三度發布警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理。」立法院下午舉行臨時會，在接受質詢的行政院長陳建仁也表示，「剛接到簡訊，中國發射飛彈。」隨後更正為口誤。在院會結束後陳建仁快步離開，不回應國防部警報簡訊衛星的英文誤用「Missile（飛彈）」的烏龍。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今天將赴立法院專案報告高端案。國防部下午突然發布警報指出「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理。」但英文部分，卻顯示寫「missile」。民進黨立委吳玉琴質詢順序時，正碰上警報響起，也因此稍微延誤。
陳建仁一上台就說，「吳委員不好意思，剛接到簡訊，中國發射飛彈。」吳玉琴反問，所以中共威脅都在？陳建仁表示，事實都在。後續質詢才繼續進行。不過，隨後國防部澄清發射的是衛星，將衛星的英文誤植為「Missile（飛彈）」。陳建仁後續也表示，自己說發射飛彈是口誤；至於英文部分，有錯誤會來更正。
在院會結束後，陳建仁離開時媒體追問能否就防空警報的事說明、為何衛星要說成飛彈、為何中英文板有差別，陳建仁則是不發一語快速離開。
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