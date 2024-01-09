▲潛水慘遭船艇截斷腿！　4旬教練靠顯微手術奇蹟重生

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斷腿沉入海中 緊急撈上岸送醫接回回顧意外當下，吳先生第一時間利用潛水裝備，用力拉緊斷口止血，記下斷肢沉沒地點，並迅速返回岸上急救，「事發當下，只想著奮力游回岸上，保全性命。回到岸上，也氣力放盡了，之後就被送至基隆長庚醫院。」被截斷的左小腿距離岸邊約50米遠、位於水下5米深，由另一位教練潛下水中，順利找到斷肢送到醫院。
基隆長庚醫院整形外科藍靖宇醫師指出，斷肢有潛水裝備包覆，因此沒有感染。船艇螺旋槳完全截斷左小腿，斷口完整，但有粉碎性骨折與血管創傷。當天的緊急手術先由骨科醫師陳建豪將骨頭復位採取外固定，再由整形外科醫師接手迅速進行顯微重建手術，需要高度的技術和精準性，因為不僅要將患者的小腿成功植回，還要確保成功植回後能恢復日常生活，甚至繼續從事潛水活動的功能性。
▲▼緊急手術先由骨科醫師將骨頭復位採取外固定，再由整形外科醫師接手迅速進行顯微重建手術。（基隆長庚醫院提供）肢體因創傷截肢該怎麼辦？
１控制傷害：減少出⾎，肢端直接加壓⽌⾎。
２保存肢體：將肢體放⼊乾淨塑膠袋，並袋外以冰⽔冷浴。
３儘速送醫。
骨頭復位 顯微重建手術植回斷腿顯微重建手術耗時4到6個小時，先從患者正常的右小腿取下25至30公分的靜脈血管做移植，再重建斷肢左小腿的前及後側的2套血液循環系統，同時也重新吻合主要的運動及感覺神經，並修復了小腿包含前側、後側、外側幾乎所有的肌肉與肌腱。
術後，醫療團隊除了傷口照護，也替患者制定了個人化的康復計畫，結合物理治療和康復護理，以確保患者能夠在康復過程中達到最佳效果。基隆長庚外科部副部主任陳志豪表示，這種綜合治療的方法，不僅促進患者的身體康復，還同時關注患者心理健康。他強調，手術成功除了治療技術，也歸功於患者積極配合治療，是康復的關鍵所在。
吳先生植回斷腿，經過3個月的復健如願恢復行走。基隆長庚醫院舉辦記者會分享喜訊，慶祝吳先生奇蹟重生。在遭遇重大創傷的3個月後，吳先生返診時已經可以帶著笑容「走」進診間，醫師確認他的重植肢端的血循良好、動作及感覺神經功能持續恢復，肌腱力量的傳遞也能有效促使腳踝和腳趾的伸直與彎曲。
即使遭遇重大意外仍不放棄潛水夢，吳先生分享：「撿回一條命，沒想到基隆長庚醫院團隊同時考慮到我的職業，藍靖宇醫師手術中仔細的將我的腿進行接合修補與重建，術後悉心的照料也讓我感到非常溫暖與安心。」，「原本在2023年底，我有預計出國潛水的行程，因這次嚴重的受傷，只能取消。但經過手術及術後3個多月迅速的恢復，讓我對未來又充滿希望。」
基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，要挽救斷肢患者，必須與時間賽跑，才能減少肢體缺血對患者後續帶來永久性的功能喪失。在這樣的緊急情況下，醫療團隊展現出全面的醫療照護和高度的醫療水平，來幫助吳先生順利康復。而患者在面對逆境時的堅持與勇氣，也鼓舞著人們和傳遞著希望與生命的力量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60478
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