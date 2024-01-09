迎過年玩懷舊風！台北遠東推中華經典老菜 和牛松葉蟹腳也吃到飽
迎接年節來臨，台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳即日起至3月7日推出「眷戀好食光 懷念家鄉味」美食活動，餐廳打造復古風，也推出多道經典中華佳餚，例如剁椒魚、陝西水盆羊肉、和牛合菜戴帽等，還有古早味甜點，而人氣菜色的爐烤澳洲和牛與松葉蟹腳都還有。自助午餐及晚餐每位1,580 +10%元起，春節檔期1780 +10%元起。高雄福華大飯店則是4月30日前推出【藍皮列車 ‧ 慢行高雄與台東之間】住房專案，入住豪華雙人房每房優惠價4,399元，贈藍皮解憂號單程車票（枋寮->台東）二張等多樣好禮。
記者葉盛耀/綜合報導
此次台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳的懷舊老菜，包含川式料理中的剁椒魚，還有江浙菜常見的雪菜炒年糕、上海臘味菜飯，還有加入和牛的奢華版合菜戴帽。還有陝西刀削牛肉麵，由來自西安的麵點師傅馮永田掌杓，每日現做手工麵點，搭配各種湯頭；且馮師傅還特別準備坊間少見的「陝西水盆羊肉」，此為陝西傳統美食，特別以羊膝、羊骨、菜頭等熬煮出香醇湯頭，Q彈麵條淋上特製椒麻香油、蔥花等，並特別保留一點羊肉油脂，是這道菜美味關鍵。另外，一直是人氣菜色的爐烤澳洲和牛，則創意搭配宮保醬，還有週末假日限定炭烤松葉蟹腳亦增加台式五味醬新吃法。
當然最有趣的台式甜點，此次甜點區打造成像充滿魔力的柑仔店，甜點主廚團隊復刻兒時記憶，推出各式懷舊又道地的古早味點心，例如糖葫蘆、紅龜粿、李鹹糕、龜苓膏、台式馬卡龍等，飲料區還有小時候最愛的「彈珠汽水」，現場堪稱有著滿滿的回憶殺。
高雄福華飯店也有懷舊主題的住房專案，攜手號稱最美觀光列車的雄獅旅遊「藍皮解憂號」推出優惠住房專案，前身為台鐵普快車的「藍皮解憂號觀光列車」，行駛於南迴線的屏東枋寮至台東之間， 是台鐵唯一可以開窗的列車，沿著南迴線的山海風光美景，旅客可以開窗享受自然通風，懷舊復古的綠皮座椅及阿公級電扇，搭配窗外風光更是讓旅客美照拍不完 。
沿途有專業導覽員幽默風趣的導覽解說，還會在特色車站停留讓旅客進行當地觀光。為了讓旅客能一次盡享豐富的旅程規劃，可以選擇先遊玩高雄，再入住離高雄車站最近的五星級高雄福華大飯店，隔天從高雄車站前往枋寮搭乘「藍皮解憂號觀光列車」，高雄福華大飯店即日起~2023年04月30日推出【藍皮列車 ‧ 慢行高雄與台東之間】住房專案，入住豪華雙人房每房優惠價4,399元（週六入住加收900元），贈藍皮解憂號單程車票（枋寮->台東）二張、飯店至高雄車站單程接駁、麗香苑精緻早餐餐盒、飯店限量HOVII熊帆布袋及藍皮解憂號行程周邊好禮。