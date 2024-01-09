可以養貓了！新加坡將廢除34年組屋禁貓令 禁養貓咪原因遭批荒謬
新加坡政府近期宣佈將開放組屋（政府建造的公共房屋）養貓，組屋禁養貓的命令已存在34年，對於愛貓族來說，這項禁令即將解除無疑是非常大的喜訊。事實上，許多民眾都不解為何政府准許住戶養狗，但不准養貓。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，30歲的新加坡公民桑妮（Sunny）過去三年一直藏匿一隻名叫「Mooncake」的貓科動物通緝犯。她說：「貓比狗安靜得多。如果他們允許狗，我不明白為什麼不能養貓。」桑妮要求不用她的全名，因為她不想冒著貓被帶走的風險，或被罰款4000新加坡幣（約等同於新台幣9萬3千元）。
雖然新加坡當局很少執行禁貓令，但該禁令長期以來一直受到愛貓人士的批評，因為禁養原因十分荒謬。新加坡政府自1989年起禁止居民在組屋養貓，理由是貓與狗不同，自主性比較強，容易自行走出家外，可能在組屋公設內大小便，造成衛生問題。
不過如今開放的轉捩點也無人知曉，有可能是因為2022年的一項官方調查顯示，90%的受訪者同意貓是適合飼養的寵物，包括在組屋內。
新加坡政府正就「貓管理規則」對公眾進行調查，該規則將於2024年底實施。若規則順利通過，日後組屋居民只要取得執照，以及在貓隻體內植入晶片後，便可以養貓，每戶最多2隻。或許因為新加坡近年來養貓人口激增，幾乎逼近養狗人口的數量，促使新加坡政府改善規定。