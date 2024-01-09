選前國家警報狂響！黃揚明批「陸衛星至少射3次」：用意不言而喻
今（9）日下午台灣民眾紛紛收到4則連發「國家級警報」簡訊，顯示「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理」，引發民眾恐慌，中方透過官媒央視證實是衛星發射升空；對此，媒體人黃揚明直批，10天前的去年12月30日，中國就曾發射衛星經過台灣上空，但是當時都沒有發布國家級警報，「選前就發布國家級警報的用意，不言可喻。」
記者孫唯容／綜合報導
據了解，國防部去年共發布11次偵獲中共衛星新聞稿，分別為4月16日、11月9日、11月23日、12月4、6、9、10、14、15、30日等，其中30日經過我東北空域，國防部指出對台灣地區未危害。國防部今（9）日下午3點04分2度發布國家級警報，警示中共衛星飛越台灣南部上空，提醒民眾注意安全。不過在警報中，衛星的英文卻使用「Missile（飛彈）」，且並未提及「南部」，造成許多民眾恐慌。國防部下午致歉表示，簡訊英文用語因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。
對此，黃揚明表示，自己隨便GOOGLE，去年至少三次中國發射衛星經過台灣上空，最近一次還是10天前的去年12月30日，當時都沒有發布國家級警報，選前就發布國家級警報的用意，不言可喻。