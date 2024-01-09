免驚！中國飛彈威脅台灣　國軍早已添購靠這些防空武器偵測、反制

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▲我國軍方設在新竹山區的樂山長程預警雷達，偵蒐距離最遠可達5000公里丶有效偵蒐距離達3000公里，能夠精確掌握共軍飛彈動向。（資料照／翻攝自自青年日報）

▲2019台北國際航太暨國防產業展，國防館展出天弓三型防空飛彈。（圖／記者呂烱昌攝）

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