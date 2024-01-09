免驚！中國飛彈威脅台灣 國軍早已添購靠這些防空武器偵測、反制
國防部今（9）日下午突然三度發布警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理。」不過，國防部卻發生警報簡訊「衛星」的英文誤用「Missile（飛彈）」，一度引發緊張。國防部下午致歉表示，簡訊英文用語因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。事實上，自1996年台海飛彈危機之後，國軍就不斷編列預算，強化對高空、高速飛行物體的偵測能力。
記者呂炯昌／台北報導
為監控中國發射的飛彈，我國花費304億台幣的預算採購鋪路爪（AN/FPS-115 PAVE PAWS）長程預警雷達，據傳偵測範圍超過5,000公里。新竹樂山基地有美方維修技術人員進駐，駐守雷達站的美方人員平時不著軍服、低調居住在附近民宿中。鋪爪雷達2012年11月服役後，同年12月就提早偵測到北韓試射光明星火箭的發射軌跡，比日韓提早兩分鐘偵測到北韓飛彈發射。
在攔截方面，1996年台海飛彈危機後，我國向美國爭取購買愛國者飛彈。國軍現有400多枚愛國者防空飛彈，並陸續將愛國者二型飛彈升級，軍方每隔2年會實施一次愛二飛彈試射。目前全台北中南都有愛國者三型飛彈陣地，其中北部位於南港、新店與萬里。由於愛國者防空飛彈系統能夠機動移動，除了上述三處外，也能移防自其他空曠處部署，或實施戰力保存，漢光演習期間，愛三飛彈系統也曾部署於北市河濱公園與木柵動物園外停車場。
另外，正在量產中的國造天弓三型防空飛彈，攔截敵方飛彈的高度可達45公里；中科院以「強弓專案」為名，研發增程型天弓三型飛彈，目標將攔截高度達到70公里，期盼在更高的空域攔截來襲飛彈。全台12處弓三陣地工程完工後，搭配長程預警雷達，可強化東丶西部防空火網。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。