廣末涼子爆不倫「須賠償2億違約金」！她失控開嗆：我1毛錢都不付
43歲日本女星廣末涼子，在去年遭爆與一名已婚的米其林名廚鳥羽周作有染，兩人雙雙出軌鬧不倫，事後不僅相繼離婚，兩人還保證會在今年結婚，引發社會爭議。此事，也讓廣末涼子演藝事業受到衝擊，今（9）日更傳出廣告違約金高達2億日幣（約4300萬台幣），沒想到廣末涼子竟強調「我一毛錢都不會付」，還氣到經紀公司要找律師處理。
記者詹鎰睿／綜合報導
據日媒《FLASH》報導，關於廣末涼子的醜聞，其實經紀公司「FLaMme」非常不開心，特別是與她關係要好的經紀人井上義久，同時也是該公司社長，更是廣末涼子在演藝圈的大恩人，旗下也栽培過像是有村架純、戶田惠梨香等不少女星。
不過，有公司知情人士爆料，在醜聞爆發、宣布暫停演藝事業前，廣末涼子手上至少握有4支廣告代言，總報酬大約為2億日幣。原本經紀公司曾找廣末涼子談論賠償金分配比例部分，但廣末涼子竟強調，「我一毛錢都不會付！」也是因為這句話，才讓雙方關係出現裂痕。
目前廣末涼子與經紀公司均已委託律師協商談判。對此，廣末涼子在12月29日被問及違約金一事，僅回應「不太方便，請透過經紀公司」，說完便搭計程車離開。而她的代理律師與經紀公司均以「不方便回覆」作為回應。
此外，該爆料者更透露，廣末涼子越來越不信任之後，經常在公司發生情緒失控的狀況，講話音量越來越大聲，公司出於擔心，有意安排身心科協助心理諮商，怎料此舉又再度惹怒廣末涼子，很有可能在2024年離開公司並宣布自立門戶。
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