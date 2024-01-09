東出昌大背叛杏、外遇未成年！失業走投無路 跟3位女星同居山上
日本男星東出昌大2020年背著美女老婆渡邊杏，與唐田英里佳搞不倫，東出昌大最後與杏離婚、分手小三、被公司解約收場。失業的東出昌大於2022年隱居山林過著原始人的生活，他雖然斷絕外界，但也大方受訪，讓節目拍攝他的山中的頹廢模樣；近日還被《Mezamashi 8》曝光跟3名女演員烏森Mado、齋藤奈里、松本花林同居山中小屋，掀起討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
東出昌大2015年跟渡邊杏結婚，當時育有2女；他2020年初趁老婆懷第三胎的期間，跟當時還未成年的演員唐田英里佳搞不倫，時間長達3年，醜聞曝光後，東出昌大同年7月跟渡邊杏離婚。事隔1年多，東出昌大與前妻撫養費談不妥，遲遲未支付3個小孩的撫養費，甚至提出1個月3萬日圓（約台幣6600元）的撫養金額，離譜行徑讓他形象再慘跌；走投無路又沒錢的他，於2022年隱居山中，靠打獵、摘野菜維生。
東出昌大被貼上渣男標籤，但似乎不影響桃花運，節目上山拍攝他自給自足的生活，赫然發現他與3名年輕女演員同居，分別為27歲烏森Mado、29歲齋藤奈里、24歲松本花林，4人曾在工作上有交集而認識，3女原本只是上山旅遊，後來因為覺得東出昌大有趣，於2023年6月搬到山上與東出昌大同居。
節目導演提醒東出昌大與3女同居的行為容易引發醜聞，但他態度平靜，表示不在意外界眼光，畢竟出道10年所建立的一切都已破滅，「現在不會因為誰說了什麼，就產生開心與擔心的情緒」，他只想隨心所欲活得像個人，也解釋男演員或女演員都會來找他，自己跟她們僅是「人的與人的互相喜歡」才聚在一起，互動都在正常範圍內。
雖然嘴上這麼說，東出昌大依然很替女士著想，擔心3女與自己沾上邊，會影響未來事業。
網友對於東出昌大的現況提出兩極反應，有的認為他生活充滿浪漫是件好事，有的則覺得「我不想知道這種人現在活得怎麼樣」。外傳東出昌大的紀錄片將於2月上映，網友猜測《Mezamashi 8》可能是為了宣傳才公開上述內容。
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